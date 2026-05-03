"Como que la chica murió": el desgarrador audio de un conductor de moto de app tras accidente fatal

Lo que debería ser un simple trayecto de regreso a casa se ha convertido para muchos bogotanos en una apuesta de alto riesgo. El caso de María Camila Forero, una joven madre de dos hijos, no es solo una estadística más de accidentalidad vial; es el reflejo de una ciudad que, ante el colapso de su movilidad, ha empujado a sus ciudadanos a soluciones rápidas pero carentes de seguridad.

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Su muerte, ocurrida tras solicitar un servicio de transporte por aplicación, ha reabierto el doloroso debate sobre la informalidad y la irresponsabilidad al volante.



¿Cómo fue el accidente?

María Camila Forero era, según quienes la conocieron, el pilar de su familia. Conoció a su esposo, Manuel Esteban Prieto, cuando ambos tenían apenas 18 años, y desde entonces construyeron un hogar basado en el apoyo mutuo. "Físicamente era muy linda, era la mujer ideal, era como la mujer que muchos hubieran querido tener", recuerda Manuel con profundo dolor.

La pareja tenía dos hijos: Samuel, de ocho años, y el pequeño Salomón. Fue precisamente la necesidad de cumplir con su trabajo y el cuidado de sus hijos lo que la llevó a convertirse en usuaria frecuente de las motocicletas solicitadas por plataformas digitales.



La noche del 24 de febrero de 2026, la alegría de una celebración familiar se transformó en tragedia. María Camila se encontraba en la casa de su hermana celebrando el cumpleaños de su sobrina, un momento de risas y felicidad que quedó inmortalizado en fotografías. Cerca de las 11:00 p.m., decidió que era hora de volver a casa para estar con sus hijos.



Manuel, como era su costumbre por seguridad, pidió el servicio a través de la aplicación Didi. "Yo la pedía para estar pendiente de que ella llegara bien, siempre fue mi prioridad", relata el esposo, quien monitoreaba el recorrido en tiempo real desde su celular. Sin embargo, el trayecto se detuvo abruptamente en la Carrera 80 con Calle 42 Sur y al ver que el GPS no avanzaba la angustia se apoderó de él.

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Según testigos y grabaciones de cámaras de seguridad, el conductor de la plataforma Didi cruzó un semáforo en rojo y en ese instante la motocicleta fue embestida por otra que circulaba a alta velocidad. María Camila recibió todo el impacto del choque. Mientras el conductor de la aplicación resultó ileso, su imprudencia dejó a la pasajera tendida en el asfalto, sin vida.

Uno de los detalles más desgarradores de esta historia es la frialdad con la que Manuel recibió la peor noticia. A través del chat de la misma aplicación que debía garantizar un viaje seguro, el conductor le envió un audio: "Amigo, muy buenas tardes, lo que pasa es que me acabé de accidentar por acá con la chica". Cuando Manuel preguntó por el estado de su esposa, la respuesta fue una frase seca que quedó grabada para siempre en su memoria: "Como que la chica murió, amigo".

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Al llegar al lugar, Manuel encontró una escena devastadora. "Cuando llego, encuentro el cuerpo de mi esposa ahí tapado con una manta. Yo la abrazo, le cojo las manos y le digo: 'Camila, ¿por qué te fuiste?'". El conductor de la aplicación, según denuncia Manuel, no se acercó en ningún momento para dar una explicación o mostrar empatía.



¿Qué dicen los expertos y qué responden las aplicaciones?

Expertos en movilidad como Fernando Rojas señalan que existe un vacío peligroso, ya que las motos no están reguladas como transporte público. Esta falta de regulación significa que, en muchos casos, no hay garantías suficientes sobre la capacitación de los conductores ni seguros que protejan adecuadamente al pasajero en eventos tan trágicos como este.

A pesar de esto, resalta que "la gente lo utiliza porque es más rápido y menos costoso", lo que ha popularizado este transporte entre los bogotanos. Mientras algunos creen que las motos nunca deberían ser habilitadas para llevar pasajeros, otros señalan que esto también se ha convertido en una solución para la economía de muchos habitantes de la ciudad.

Manuel Prieto ya prepara una acción legal contra la plataforma Didi para reclamar por la muerte de su esposa. Su abogado explica que la plataforma "escoge a sus conductores, decide quién entra y quién no entra, hacen el seguimiento del recorrido. Entonces no pueden decir ahora que simplemente son un intermediario. Deben entrar a responder por lo que pasó acá. Al parecer, la persona de Didi pasa un semáforo en rojo, podríamos estar frente a un homicidio culposo".

Séptimo Día buscó una entrevista con la plataforma Didi para habar de este caso, pero desde la compañía respondieron con un comunicado señalando que ellos mismos se contactarán con la familia de María Camila Forero.

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"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Camila Forero y extendemos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares y seres queridos. Hemos estado realizando esfuerzos para establecer contacto con sus familiares, con el fin de brindar el acompañamiento correspondiente y activar los mecanismos de protección disponibles a través de la aseguradora. Seguimos plenamente disponibles para apoyarles en este proceso y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los usuarios arrendadores y usuarios arrendatarios, así como nuestra total disposición de colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido", se lee en el comunicado.