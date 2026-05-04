Habla sobreviviente de accidente de Monster Truck en Popayán: el vehículo pasó sobre él y su familia

La tarde de este 3 de mayo terminó en conmoción para muchas familias en Popayán, Cauca, cuando fueron testigos de cómo una camioneta tipo Monster Truck arrolló a varias personas durante un show en el sector de Boulevard Rose. Como producto de este accidente, tres personas fallecieron y otras 40 quedaron heridas. Diego Popayán fue uno de los asistentes al evento que vio cómo este vehículo vino de frente hacia donde estaba él con su familia. Todo quedó grabado en video.



Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación que llevarán a cabo entes de control, como la Fiscalía General de la Nación, para establecer si el evento cumplía con las condiciones de seguridad.

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Diego habló con Noticias Caracol y relató que fue al evento en compañía de dos de sus hijos y su novia. Y es que los dos menores de edad comparten junto a su padre una pasión por los carros. “Teníamos mucha expectativa de ir con mis hijos”, dijo. De hecho, el grupo familiar tuvo que esperar, ya que el show fue aplazado a raíz de las afectaciones al orden público en Cauca. Para él, que su familia y él estén ilesos después de haber estado frente a frente con el vehículo es un milagro.

El asistente del evento afirmó que su hijo mayor decidió abandonar el lugar porque se estaba aburriendo. Él y su familia estaban lejos de presentir que atestiguarían una estremecedora escena solo unos minutos después de ver la entrada del Monster Truck, apodado como La Dragona y conducido por la piloto Sonia Segura.



Así vivió el accidente del Monster Truck

Para Diego, todo ocurrió muy rápido, aunque haya grabado -cuadro a cuadro- cómo ese vehículo iba hacia él mientras rugía. Su hijo, por otro lado, recuerda más detalles y pudo huir a tiempo. “Tuvo una buena reacción, porque él pensó de una en quitarse”, reconoció el ciudadano. Pero antes de retirarse del lugar, el menor le contó a su padre que pudo ver la parte inferior del vehículo cuando estaba casi encima del grupo familiar. El niño señala que vio fuego. “Escuché rugir ese vehículo más de lo normal”, recordó.



“Mi novia dice que la tumbé (...) yo busqué a mi hijo desesperadamente”, recuerda Diego después del shock por el que atravesó. A su alrededor, había un panorama que, junto al temor de un padre que no encuentra a su hijo, le resultaba angustiante. “Veía mucha sangre”, comenta. La emoción de ver un vehículo tan imponente rugiendo y haciendo acrobacias parecía lejos.



La escena ahora constaba de gente tumbada en el suelo, otros intentando ponerse de pie y personas pidiendo ambulancias y médicos a gritos. El Monster Truck había salido del Boulevard y se estrelló en plena vía pública. “Si no está ese poste, ese carro sigue derecho por toda la avenida”, señaló.



Después del desespero y un lapso de tiempo que resultó imperceptible para este padre, por fin pudo dar con su hijo. Pero el shock no permitió que Diego condujera el auto familiar de vuelta a la casa. Tuvo que pedirle el favor a un vecino que también estaba en el show. “No me sentía en la capacidad”, confesó.

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Las víctimas de este grave accidente en Popayán y la conductora a bordo de la camioneta fueron trasladadas a centros asistenciales como el Hospital Universitario San José, Hospital Susana López de Valencia, Clínica La Estancia, Clínica San Rafael y la Unidad de Urgencias de la EPS Sanitas. De los heridos, siete son menores de edad.

En medio de esta emergencia que ahora es atendida en centros hospitalarios, varios requieren de donaciones de sangre, según detalló el director del Hospital Universitario San José.

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Paula Rozo

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