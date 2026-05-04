Extraña muerte de la subteniente Jenyfer Marciales, en Providencia, tras denunciar acoso

La comunidad de Providencia se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la subteniente Jenyfer Marciales, quien se desempeñaba como comandante de Policía en dicha isla.

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El suceso, que ha generado una ola de interrogantes, cobra un tinte oscuro debido a las graves denuncias de acoso laboral y persecución que la oficial le había manifestado a su familia antes de su fallecimiento.

Mientras la Policía Nacional asegura haber iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido en coordinación con las autoridades competentes, la familia de la uniformada clama por transparencia y verdad.



El cuerpo de la oficial fue encontrado en su lugar de residencia, dentro de la misma estación de Policía que ella comandaba. Según los primeros reportes difundidos de manera extraoficial, la subteniente se encontraba de turno durante la mañana; a las 11:00 a.m. habría ingresado a su habitación y, tras no tener noticias de ella, sus compañeros habrían ingresado por una ventana alrededor de las 2:00 p.m., encontrando el cadáver con una herida de arma de fuego. Sin embargo, esta versión deja "muchos sinsabores" en sus allegados, quienes se preguntan cómo es posible que en una estación llena de uniformados nadie escuchara un disparo a plena luz del día.



Las denuncias de acoso de la uniformada

Ladies Marciales, una de las hermanas de la subteniente, rompió el silencio para exponer lo que Jenyfer vivía internamente. Según el testimonio que entregó a Noticias Caracol, la oficial sufría una persecución constante por parte de un superior, al que identificó como el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina. Dijo que esta situación ya había sido informada a los altos mandos hace aproximadamente dos semanas, cuando Jenyfer Marciales estuvo de permiso en Barranquilla buscando resguardo. No obstante, a pesar de haber alertado sobre el acoso laboral, la respuesta institucional parece haber sido insuficiente o nula.



"Ella me dejó mensajes diciéndome que cualquier cosa que pasara también había un testigo, un compañero de policía en quien ella confiaba", relató Ladies Marciales, subrayando que su hermana presentía que algo grave podría ocurrirle. Incluso, la familia contrató al abogado David Felipe Sánchez para liderar el proceso legal y garantizar que las pruebas recogidas, que incluyen grabaciones y formatos de queja, no sean desestimadas.



Denuncian irregularidades en los protocolos de seguridad

Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el manejo de la salud mental y la seguridad de la subteniente. Tras reportar el acoso, Jenyfer fue cobijada bajo la ley de acoso laboral y violencia de género tras una caída en la estación. Fue remitida a psiquiatría como parte del protocolo institucional para medir niveles de ansiedad y escuchar su versión de los hechos.

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Ante esto, la familia cuestiona duramente por qué, si existía una posible incapacidad parcial y se seguía un protocolo por violencia de género, se le permitió el porte de armas y se la envió nuevamente a Providencia. "Queremos saber por qué le permitieron tener el arma si el protocolo dice que una persona que entra por acoso laboral no tiene permitido el porte", expresó su hermana, sugiriendo una falla sistémica en la protección de la oficial.



¿Suicidio o un hecho externo? La duda de la familia

Aunque las hipótesis iniciales en redes sociales y entornos policiales sugieren un posible suicidio, la familia Marciales descarta rotundamente esta idea basándose en los planes de vida de la joven.

Según Ladies, Jenyfer Marciales estaba "muy contenta y feliz" porque pronto sería tía; incluso ya había comprado tiquetes aéreos para viajar a Barranquilla en julio para un baby shower y tenía programadas sus vacaciones para septiembre. "Una mujer que quiere suicidarse no tiene vuelos comprados", afirmó con contundencia.

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Además del drama familiar, la comunidad de San Andrés y Providencia ha manifestado su apoyo a la memoria de la subteniente. En redes sociales, ciudadanos han denunciado que los comandantes señalados por la familia también habrían tenido actitudes prepotentes frente a la población civil, lo que habría generado un ambiente de tensión donde incluso los subalternos de Jenyfer llegaron a faltarle al respeto por orden de sus superiores.

Actualmente, el caso se encuentra en una etapa crucial de recolección de pruebas liderada por la Fiscalía General de la Nación. El cuerpo de la subteniente permanece en espera de los resultados de la necropsia por parte de Medicina Legal para determinar con exactitud técnica la causa de muerte.

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.