Liga Contra el Cáncer suspendió temporalmente sus servicios en Bogotá por dificultades financieras

Las instalaciones de la Liga Contra el Cáncer en Bogotá fueron cerradas temporalmente este lunes, según la entidad, debido a dificultades económicas. Por medio de un comunicado que fue ubicado en la puerta y está firmado por Hernán Fernández Ankudowicz, gerente general de la sede en la capital, se informó que la IPS "atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados. Esta situación ha generado limitaciones en nuestra capacidad operativa, afectando la sostenibilidad de nuestras actividades".



La IPS explicó que, como consecuencia de esta situación, "nos vemos en la obligación de suspender temporalmente la prestación de nuestros servicios, medida que adoptamos con el fin de proteger la estabilidad de la institución y garantizar la calidad de la atención en el futuro. Esperamos que esta situación se regularice en el corto plazo. Confiamos en que, una vez se normalicen los pagos pendientes, podremos retomar nuestras actividades en un par de meses".

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Cabe resaltar que la Liga Contra el Cáncer cuenta con más de 30 Ligas Seccionales y Capítulos en diferentes ciudades y municipios. Según su página web, es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro, de alcance nacional, creada el 23 de octubre de 1960 con el propósito de realizar acciones de educación, prevención y diagnóstico temprano de cáncer.

Esta noticia se suma a lo ocurrido la semana pasada en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), el cual tuvo que tomar como medida temporal dejar de recibir pacientes de la Nueva EPS, debido a que no había un contrato formal. "Nos duele profundamente tener que tomar esta medida y la hemos postergado tanto como ha sido posible, porque nuestra razón de ser es atender a los pacientes con cáncer. Sin embargo, también debemos cuidar que el Instituto pueda seguir funcionando en el futuro para todos", aseguraron en un comunicado.



El servicio se reanudó al día siguiente, luego de que la EPS y el Instituto llegaran a un acuerdo para realizar la contratación. No obstante, Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, indicó en entrevista con Noticias Caracol que se trata de un tema crítico, pues entre seis mil y ocho mil pacientes se verían afectados.



LAURA VALENTINA MERCADO

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