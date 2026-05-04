“La reanimaron 20 veces”: detalles de la muerte de la hermana de Dilan Cruz en moto por aplicación

La mañana del 20 de marzo de 2026, la familia Cruz enfrentó una nueva tragedia. Mayerly Cruz, de 22 años, fue víctima de un accidente vial en Bogotá, apenas siete años después de que el país los conociera por la muerte de su hermano, Dilan Cruz, durante las protestas sociales de 2019. Mayerly, conocida por ser una mujer "muy alegre, muy bondadosa, muy noble", trabajaba con dedicación en un almacén de calzado por el sueño de alcanzar una educación superior. Séptimo Día habló con la familia.

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Según relata su hermana, Denis Cruz, la joven no permitía que el pasado detuvieran su camino: "ella luchaba por ser feliz, por trabajar, por salir adelante para poder entrar a la universidad". Su mayor aspiración era profesionalizarse en el área de la salud mental, pues, en palabras de Denis, "ella quería estudiar psicología, ella le gustaba mucho ayudar". Su madre, Alejandra Medina, la recuerda con un vacío irreparable, definiéndola como "un ser que cualquier mamá hubiera querido tener como hija de verdad". Habitualmente, Mayerly utilizaba su bicicleta o TransMilenio para desplazarse por la ciudad, pero aquel día, debido al tráfico y a la urgencia de sus compromisos, decidió recurrir a una opción que consideró más ágil: el transporte por aplicación.



La imprudencia que habría causado el accidente de tránsito

La decisión de solicitar una motocicleta a través de la plataforma InDrive marcó el inicio de un trayecto sin retorno. Cerca de las 11:25 de la mañana, Mayerly abordó el vehículo que debía llevarla a su destino, pero solo 30 minutos después, la familia recibió la noticia de un siniestro en la Avenida Boyacá con calle 26 sur, en la localidad de Kennedy. El informe de las autoridades y los testimonios de los testigos apuntan a una maniobra arriesgada por parte del conductor de la motocicleta vinculada a la aplicación.

El patrullero Freddy Senegas, quien atendió el caso en el lugar de los hechos, describió el accidente: "informan que un vehículo volqueta viene el costado izquierdo y la motocicleta pasa el resalto que está allá, al parecer pierde el control y cae la motocicleta al costado derecho y la tripulante al costado izquierdo". Esta caída lateral resultó fatal para la joven pasajera. Denis Cruz, tras recolectar información sobre lo ocurrido, fue enfática al denunciar la causa del siniestro: "el motociclista cometió una imprudencia y fue como tal filtrar entre dos carros". Al intentar adelantar entre la fila de vehículos en movimiento, la inestabilidad provocada por un resalto en la vía hizo que Mayerly fuera expulsada directamente hacia la trayectoria de las llantas de una volqueta que circulaba por el carril izquierdo, sufriendo una herida de extrema gravedad en su pierna.



Los intentos por salvar a la joven hermana de Dilan Cruz

Tras el impacto, la joven fue trasladada de urgencia a la Clínica Medical de la localidad de Kennedy. Su estado desde el ingreso fue calificado como crítico. Su madre recuerda el momento de angustia que vivió: "mi hija se me desangró, yo decía que mi hija se iba a ir".



A pesar de la situación, el equipo médico de la clínica emprendió una batalla desesperada por salvar a la joven de 22 años. Mayerly fue sometida a una cirugía, pero al día siguiente su cuerpo no resistió. El detalle que más ha conmocionado a la familia y a la sociedad fue revelado por los médicos al día siguiente del accidente, cuando el cuerpo de Mayerly finalmente no resistió más. "El doctor nos dijo 'Hicimos todo lo posible, la reanimamos 20 veces y no sobrevivió'", señaló Denis.



Mientras Mayerly fallecía, el motociclista implicado en el siniestro, quien también fue atendido en un centro médico, fue dado de alta poco después al no presentar heridas de gravedad.

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Uno de los aspectos más dolorosos denunciados por la familia tras la muerte de Mayerly fue el comportamiento automatizado de la aplicación de transporte. Mientras la joven se encontraba en un grave estado y sus familiares vivían horas de incertidumbre, la plataforma InDrive continuaba operando bajo su lógica digital habitual. Denis Cruz relató con indignación el hallazgo que hizo al recuperar las pertenencias de su hermana: "cuando a mí me dieron el celular de ella hay una notificación y decía 'Califica tu viaje en InDrive'".

Esta solicitud de calificación para un servicio que terminó en una tragedia mortal ha puesto en el centro del debate los filtros de seguridad en estas herramientas tecnológicas. La familia Cruz cuestiona no solo la respuesta inmediata tras un accidente, sino el proceso previo de selección de quienes prestan el servicio. Denis Cruz manifestó su preocupación por la aparente facilidad con la que conductores pueden acceder a transportar personas sin garantías suficientes: "me parece que las plataformas deberían tener mucho más control que hayan unos mayores filtros porque la aplicación es quien le da como el aval pues de que es apto para llevar a otras personas".



Denuncias de un limbo jurídico de los pasajeros en moto

El fallecimiento de Mayerly Cruz no es un hecho aislado, sino que sería parte de una tendencia alarmante en la capital del país. En solo dos meses de 2026, Bogotá registró las muertes de Sonia Alejandra Izquierdo, una estudiante de derecho de 25 años, y de María Camila Forero, madre de dos niños, ambas en siniestros relacionados con motocicletas en diferentes aplicaciones de servicio. La raíz del problema, según expertos, radica en que este tipo de transporte de pasajeros es ilegal en Colombia y carece de regulación estatal.

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A diferencia del transporte público legal, que cuenta con pólizas de responsabilidad civil para proteger a los pasajeros en caso de muerte o heridas, las motos de plataforma operan en un vacío normativo. Andrea Liliana Díaz, directora de la Cámara Técnica del Seguro Obligatorio de Fasecolda, advierte que el SOAT sí es obligatorio para todas las motos, pero hay una preocupante evasión. Por su parte, el profesor Darío Hidalgo señala que estas empresas crean una percepción errónea de seguridad: "la plataforma está generando un una falsa confianza en las personas de que hay alguien detrás que está garantizando su seguridad pero no está asumiendo ningún tipo de responsabilidad".

Ante esta situación, la familia de Mayerly Cruz ha confirmado que iniciará un proceso legal conjunto contra la plataforma InDrive y el motociclista involucrado. La batalla jurídica busca establecer responsabilidades en un sistema donde, según la madre de Mayerly Cruz, los afectados quedan desamparados: "como nadie los hace responsables, uno como familiar como víctima queda en el limbo y ellos facturando por así decirlo". Mientras tanto, las cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá refuerzan el peligro de este medio de transporte, señalando que el 44% de las personas que mueren en las vías de la ciudad son usuarios de motocicletas, un vehículo donde, según el jefe de seguridad vial Julián González, "el impacto lo recibes con tu propio cuerpo".

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.