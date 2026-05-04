¿No ha reclamado su cédula? Pilas, Registraduría advierte que no podría ejercer su derecho al voto

Con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que cientos de miles de ciudadanos aún no han reclamado su cédula de identidad y explicó cuáles documentos son validos para ejercer el derecho al voto en Colombia. Esta situación podría impactar directamente la participación electoral, ya que la cédula es el único documento válido para votar en Colombia.

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Para las elecciones presidenciales de este año, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para votar, tanto en el país como en el exterior. De ese total, más de 40 millones podrán sufragar dentro del territorio nacional, mientras que cerca de 1,4 millones lo harán desde el extranjero. La organización electoral ha dispuesto 13.742 puestos de votación y más de 120.000 mesas en todo el país para garantizar el desarrollo de la jornada.

En el exterior, los ciudadanos podrán votar entre el 25 y el 31 de mayo en distintos puntos habilitados en 67 países.



Sin reclamar su cédula no podrá votar en las elecciones del 31 de mayo

El delegado para el Registro Civil y la Identificación de la Registraduría, Álvaro Alfonso Araújo, insistió en que quienes no hayan recogido su documento no podrán participar en la jornada electoral. "El único documento que se requiere para poder ejercer el derecho al voto es la cédula (...) En este momento hay más de 500.000 cédulas por reclamar en nuestras oficinas".



Actualmente, en el país existen tres formatos de cédula válidos: la tradicional amarilla con hologramas, la cédula en policarbonato y la versión digital disponible en dispositivos móviles. Todos estos formatos son aceptados legalmente para ejercer el derecho al voto. Sin embargo, contar con cualquiera de ellos es indispensable; no hay excepciones ni documentos alternativos habilitados para sufragar.



El proceso de entrega exige la presencia del titular en la sede donde realizó el trámite, ya que allí se verifica su identidad mediante un cotejo biométrico. Solo si este procedimiento es exitoso se hace entrega de la cédula. "Les recuerdo que cuando el trámite es de una cédula digital en policarbonato, apenas yo reciba este policarbonato, en ese momento estaré habilitado para poder activarla en el celular", agregó.

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La Registraduría también señaló que, aunque se han expedido más de 9 millones de cédulas en policarbonato, apenas cerca de 3,7 millones de ciudadanos han activado la versión digital en sus celulares. Por ello, la entidad explicó que quienes reclamen el documento en físico también a completar el proceso de activación digital, el cual se habilita una vez se recibe la cédula en policarbonato. "Invitamos a todos los colombianos a reclamar sus documentos de identidad y actualizarlo a una versión mucho más segura y confiable, que es la cédula digital, y ejercer su derecho al voto"

"Entre más personas acudan a las urnas, tendremos un proceso mucho más transparente y mucho más adecuado", concluyó el funcionario. No obstante, más allá de la infraestructura, las autoridades advierten que la participación depende en gran medida de que los ciudadanos cumplan con los requisitos básicos, entre ellos, contar con su documento de identidad. En ese sentido, el no reclamar la cédula se convierte en una barrera para ejercer el derecho al voto.



¿Se puede votar con la cédula digital el 31 de mayo?

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la cédula digital tiene la misma validez que el documento físico para efectos de identificación. Por esta razón, los ciudadanos que la tengan activada en su dispositivo móvil podrán utilizarla en los puestos de votación el día de la jornada electoral.

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"Solamente se puede votar con la cédula de ciudadanía, no se puede votar con la contraseña. Y con la cédula de ciudadanía se puede votar con la cédula amarilla, que es un poco más vieja, o con la cédula digital, bien sea en físico o quien la tiene en el celular descargada", indicó el registrador.

Por el contrario, otros documentos de identificación no serán válidos para participar en las elecciones. La Registraduría recordó que el pasaporte, la licencia de conducción, la libreta militar o la contraseña que se entrega cuando se tramita la cédula no sirven para identificarse ante los jurados de votación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co