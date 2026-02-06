En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Daniel Quintero confirma que va a estar en la consulta del Frente por la Vida

Daniel Quintero confirma que va a estar en la consulta del Frente por la Vida

“Voy a estar en la consulta del Frente por la Vida”, afirmó Quintero en entrevista con Noticias Caracol.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 6 de feb, 2026
Daniel Quintero.
Daniel Quintero.
Colprensa

En una decisión que podía modificar el ajedrez político de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la ponencia que le da vía libre a Daniel Quintero de participar en la consulta del Frente por la Vida.

En entrevista con Noticias Caracol, el exalcalde de Medellín informó que sí hará parte de esta consulta del Frente por la Vida, convirtiéndose en una de las opciones para representar a esa ala política en la primera vuelta presidencial, en la cual Iván Cepeda ya confirmó que estará como candidato del Pacto Histórico, pese a que el CNE frenó su participación en la mencionada consulta.

“Voy a estar en la consulta del Frente por la Vida”, afirmó. Quintero, quien se mostró sorprendido por la decisión del CNE, señaló que comparte las ideas del gobierno de Gustavo Petro y que su campaña estará enfocada en las ideas. “Estoy convencido de que las ideas que representamos tienen cabida incluso para ganarle a Iván Cepeda y convertirnos en la mejor opción”, añadió.

Para Quintero, si él gana la consulta, su propuesta es que se haga una encuesta sobre a quién le va mejor en una hipotética segunda vuelta y, ahí, ya elegir quién asume el liderazgo para esa ala política. “Lo que es un hecho es que la democracia la vamos a defender en las urnas”, anotó.

