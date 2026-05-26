¿Desde qué día hay ley seca en Bogotá por elecciones presidenciales 2026? Estos son los horarios

Bogotá avanza en la preparación de la jornada electoral del próximo 31 de mayo, día en el que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. La Alcaldía Mayor, junto con la Registraduría Nacional y las autoridades de seguridad, definió un plan de logística y control para garantizar el desarrollo de las votaciones en las 20 localidades de la ciudad.

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Las medidas incluyen la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), refuerzos en el sistema de transporte público, vigilancia en los puntos de votación y restricciones relacionadas con propaganda política y consumo de licor. El objetivo, según el Distrito y el Gobierno nacional, es mantener el orden público y brindar garantías para el ejercicio del voto.

De acuerdo con la Registraduría, en Bogotá están habilitadas para votar 6.076.599 personas. Para atender la jornada se instalarán 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas distribuidas en distintos sectores de la ciudad.



Ley seca en Bogotá comenzará el 30 de mayo de 2026

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0188 de 2026, mediante el cual se adoptaron medidas especiales para preservar el orden público durante las elecciones de Congreso y presidenciales en Colombia y en Bogotá.

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Entre las disposiciones se encuentra la aplicación de la ley seca para la jornada presidencial. La restricción iniciará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

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La medida prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos durante el periodo establecido. Sin embargo, alcaldes y gobernadores tendrán la facultad de ampliar los horarios si consideran que existen situaciones de seguridad que así lo requieran.

El decreto también contempla el cierre de fronteras terrestres y fluviales entre las 6:00 de la mañana del 30 de mayo y las 6:00 de la mañana del 1 de junio.

¿Cómo funcionará operativo de seguridad para elecciones en Bogotá?

Tras las elecciones legislativas realizadas en marzo, el Distrito reforzó la coordinación institucional para la jornada presidencial. La Secretaría Distrital de Gobierno liderará la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, desde donde se hará monitoreo permanente a cualquier situación que pueda afectar las votaciones.

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Durante el domingo electoral funcionará un Puesto de Mando Unificado con participación de entidades como la Policía Metropolitana, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE). Desde allí se recibirán reportes sobre alteraciones del orden público, irregularidades en puestos de votación o situaciones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades también anunciaron controles alrededor de los centros de votación para evitar actividades de proselitismo político. La normativa electoral prohíbe la entrega de publicidad, volantes y cualquier elemento de campaña en las inmediaciones de los puestos.

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Además, recordaron que no estará permitido el uso de prendas o distintivos políticos dentro de los lugares habilitados para votar.



Así funcionará movilidad y transporte durante la jornada electoral

El Distrito confirmó que el sistema TransMilenio y las rutas del SITP operarán con la totalidad de su flota durante el domingo 31 de mayo. La medida busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

También habrá refuerzos en sectores donde históricamente se registra una alta afluencia de votantes. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos consultar con anticipación el lugar asignado para sufragar y programar los desplazamientos con tiempo para evitar congestiones.

Esto porque, a nivel nacional, el censo electoral asciende a 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar, tanto en Colombia como en el exterior. Del total, más de 40 millones podrán sufragar en el territorio nacional y cerca de 1,4 millones lo harán desde otros países.

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Según los datos oficiales, en Colombia se instalarán 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos. En el exterior, las votaciones comenzaron desde el 25 de mayo y se extenderán hasta el 31 del mismo mes en 67 países.

En Bogotá, las mujeres representan la mayor parte del censo electoral con 3.201.571 votantes habilitadas, mientras que 2.875.028 hombres podrán participar en la jornada.



Recomendaciones para los votantes en Bogotá

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos consultar previamente su puesto de votación y acudir con el documento de identidad original. También pidieron reportar cualquier irregularidad a través de la línea 123 o ante las autoridades presentes en los puntos de votación.

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Las personas con limitaciones físicas o problemas de salud podrán ingresar al cubículo acompañadas por alguien de confianza, respetando las garantías del voto secreto.

De igual manera, recuerde que está prohibido la contratación de guías electorales, pregoneros o personas que orienten a los votantes a favor de campañas políticas durante la jornada.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co