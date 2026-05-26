Así funcionará la ley seca en Colombia por elecciones del 31 de mayo: restricciones, horarios y más

Con las elecciones presidenciales del 31 de mayo cada vez más cerca, el Gobierno nacional expidió medidas especiales para garantizar el orden público de la jornada. El decreto incluye ley seca, cierre de fronteras, restricciones a la propaganda política, controles sobre encuestas y limitaciones al uso de celulares en puestos de votación. En Bogotá, además, las autoridades anunciaron un plan adicional de seguridad y movilidad para la jornada electoral.

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Tenga en cuenta que 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de primera vuelta. De esa cifra, 40.007.312 personas podrán sufragar en Colombia y 1.414.661 lo harán en el exterior. Del total del censo electoral, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres. Para el desarrollo de la jornada electoral se instalarán 13.742 puestos de votación y 120.527 mesas en todo el territorio nacional y fuera del país.

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En el territorio colombiano se habilitarán 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos. Según la Registraduría, 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales. En Colombia podrán votar 20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres, quienes deberán acudir al puesto donde tengan inscrita su cédula.



Horarios de ley seca para las elecciones del 31 de mayo

El Gobierno nacional oficializó las disposiciones que regirán durante las elecciones presidenciales de primera vuelta del próximo domingo 31 de mayo de 2026. Las medidas fueron establecidas mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, con el objetivo de "garantizar el normal desarrollo de las elecciones", incluyendo el orden público.

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Entre las decisiones adoptadas se encuentran la aplicación de ley seca, el cierre temporal de pasos fronterizos terrestres y fluviales, restricciones a la propaganda electoral y controles sobre la divulgación de encuestas y resultados durante el día de las votaciones. El decreto también contempla normas relacionadas con el transporte público, la seguridad en los puestos de votación, el uso de dispositivos electrónicos y las funciones de los testigos electorales.

De acuerdo con el decreto, la ley seca comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026. Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el país. La medida deberá ser aplicada por alcaldes e inspectores de Policía, quienes también podrán ampliar el horario si consideran que existen riesgos de alteración del orden público.

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La norma establece que las autoridades territoriales podrán tomar decisiones adicionales según las recomendaciones de los consejos de seguridad departamentales y municipales. "Las infracciones a lo dispuesto en este artículo según objeto de medidas correctivas por los alcaldes e inspectores de policía y comandantes de estación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Policía y Convivencia-".



Otras medidas especiales para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia

Cierre de fronteras y controles migratorios

Otra de las medidas incluidas en el decreto es el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales autorizados en las fronteras del país. La restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y finalizará a las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio.

Según el Gobierno, la decisión busca evitar posibles afectaciones al proceso electoral y facilitar el control de las autoridades migratorias y de seguridad durante el desarrollo de las votaciones.

El decreto aclara que podrán existir excepciones en casos de fuerza mayor o situaciones de emergencia debidamente justificadas.



Restricciones a propaganda electoral y encuestas

Las autoridades también establecieron limitaciones frente a la difusión de propaganda política durante el día de elecciones. La norma prohíbe la emisión de publicidad electoral en radio, televisión y prensa, así como la circulación de propaganda móvil, sonora o instalada en espacios públicos. Tampoco podrán difundirse encuestas, sondeos o proyecciones electorales mientras se desarrolla la jornada de votación.

Además, la Policía podrá decomisar afiches, pasacalles, vallas o cualquier elemento de propaganda que sea distribuido el día de las elecciones. Sin embargo, los ciudadanos sí podrán portar una ayuda de memoria con dimensiones máximas de 10 centímetros por 5,5 centímetros para recordar el número o partido de su preferencia.



Restricciones sobre celulares en puestos de votación

Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde no estará permitido utilizar teléfonos móviles, cámaras fotográficas o dispositivos de video en el interior de los puestos electorales. La restricción tendrá excepciones para periodistas acreditados, funcionarios del Ministerio Público y autoridades de control asignadas al seguimiento de la jornada electoral.

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Los ciudadanos únicamente podrán usar sus teléfonos para mostrar la cédula digital ante los jurados de votación. En el caso de los testigos electorales y observadores acreditados, podrán ingresar con dispositivos electrónicos, aunque solo podrán utilizarlos libremente después de las 4:00 de la tarde, cuando inicien los escrutinios.



Bogotá anunció medidas de seguridad y movilidad

En Bogotá, la Alcaldía Mayor informó que ya está listo el plan de logística y seguridad para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que habrá un Puesto de Mando Unificado permanente para monitorear la jornada y atender reportes relacionados con seguridad, orden público y posibles irregularidades.

En el PMU participarán entidades como la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE). La administración distrital también indicó que TransMilenio y el SITP operarán con toda su flota disponible y con refuerzos en puntos de alta demanda para facilitar el desplazamiento de los votantes hacia los puestos electorales.

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"La ciudad contará con condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con tranquilidad. El propósito es que la jornada transcurra de manera ordenada, segura y con respeto por la voluntad de los votantes", indicó la Alcaldía.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co