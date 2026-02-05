El cruce entre Roy Barreras y Camilo Romero tras decisión de CNE sobre Cepeda en consulta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia denegó este miércoles la participación del senador Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo, con el fin de escoger un único candidato presidencial de ese sector.

Con una votación de seis en contra de la participación del senador Cepeda en la consulta y cuatro a favor, el CNE rechazó la posibilidad de que el nombre del candidato petrista esté en esa votación en la que sí estarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.



El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición Frente por la vida el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.



Sobre el hecho, el presidente Gustavo Petro manifestó que es un "golpe" al "derecho fundamental a elegir y ser elegido”. “Estamos ante un golpe del CNE ante (sic) el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela (recurso de amparo) para restablecer la Constitución y la Convención americana", expresó Petro, quien está en Washington, en un mensaje publicado en la red social X.

Cruce entre Roy Barreras y Camilo Romero

Luego de la decisión del CNE se inició, a través de X, un fuerte cruce entre dos de los precandidatos que se medirán en la consulta. Se trata de Roy Barreras y Camilo Romero.

“Roy Barreras no representa el progresismo”, escribió Romero, exgobernador de Nariño. A ese trino le respondió el exsenador, quien manifestó que es fundador del Pacto Histórico. Señaló que cada uno representa una forma de progresismo y aprovechó para destacar algunos logros políticos en su carrera.

“Usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo. El liberalismo popular es progresismo desde el Siglo XIX. Las luchas populares no empezaron ayer. ¿Dónde estabas tú cuando hundí la penalización del aborto o cuando defendí y aprobamos el matrimonio LGTBI o cuando aprobé el tratado de Escazú o el campesino como sujeto de derechos? O cuando negocié y logramos el acuerdo de paz, construimos la JEP, le hicimos oposición a Duque y luego elegimos al primer Presidente de la Izquierda en la historia de Colombia. ¡El progresismo se demuestra con hechos!”, escribió Roy en respuesta a Romero.

Posteriormente, Romero escribió, con ironía, que Roy Barreras “fundó” el progresismo. Y añadió que “seguro Roy estaba fundando la izquierda cuando pedaleaba la reelección de Uribe en 2006”. Desde la posición del exgobernador, impedir la participación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida es violar los derechos políticos de millones. “La estrategia va más allá: joder al progresismo e impedir un nuevo gobierno de la gente y un congreso alternativo”, dijo.

Roy, por su parte, calificó la decisión del CNE como “un atentado a la democracia” y señaló que se debe fortalecer la consulta con otros dirigentes de izquierda. Iván Cepeda, en tanto, anunció que llegará a la primera vuelta.

