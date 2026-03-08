Elecciones 2026: así les fue a los creadores de contenido que aspiraron al Congreso

Este domingo 8 de marzo cerca de 40 millones de colombianos fueron convocados a las urnas para participar en la primera gran cita electoral del año, las elecciones al Congreso de 2026, en las que se definieron los candidatos que ocuparán las curules del Senado de la República y la Cámara de Representantes durante el próximo periodo legislativo de cuatro años, además de las consultas interpartidistas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lea además: ( ¿Cómo quedaría la posible asignación de curules del Senado tras elecciones del 8 de marzo?)

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para estos comicios se inscribieron 3.231 candidatos, entre los cuales figuraron políticos tradicionales, líderes sociales, empresarios y también varias figuras reconocidas en redes sociales.



Influencers y creadores de contenido digital intentaron trasladar su popularidad en plataformas como Instagram, YouTube o TikTok al escenario político, buscando representar a distintos sectores de la sociedad desde el Capitolio. Con el avance del preconteo preliminar de mesas, se conocen los primeros resultados sobre cómo les fue a estas figuras digitales que decidieron incursionar en la política.



Lalis

Uno de los casos más destacados es el de Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como Lalis, quien aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá con el aval del Movimiento Político Pacto Histórico.



Según el preconteo preliminar, su partido ha obtenido 902.809 votos, lo que representa el 32,43 % de los votos, hasta el momento, una cifra que le permitiría asegurar una curul en el Congreso.

Publicidad

La creadora de contenido, afín al gobierno del presidente Petro, se ha hecho conocida por publicar análisis políticos y denuncias en redes sociales. Durante su campaña, planteó propuestas enfocadas en potenciar la economía popular para jóvenes, garantizar la soberanía alimentaria e impulsar una ley que reconozca y fortalezca los medios alternativos y comunitarios.



Elefante Blanco

Otro aspirante al Congreso de la República fue el creador de contenido conocido como Elefante Blanco, quien reveló su identidad en los últimos días y se hizo popular en redes sociales por denunciar irregularidades en obras públicas, conocidas precisamente con ese nombre. Luis Carlos Rua Sánchez logró la curul al Senado superando los 120.000 votos.

El influencer aspiró al Senado de la República con el Partido Alianza Por Colombia. Entre sus propuestas para llegar al Senado estuvieron establecer mantenimientos periódicos obligatorios a la infraestructura del país, imponer sanciones a funcionarios que abandonen proyectos y promover una iniciativa denominada Ley Darío, que busca fijar plazos y presupuesto para resolver problemas de infraestructura urbana como huecos en las vías.



Felipe Saruma

El creador de contenido Andrés Felipe Camargo, conocido como Saruma, oriundo de Bucaramanga, decidió incursionar en la política con el partido Cambio Radical, aspirando a la Cámara de Representantes por Atlántico, de acuerdo con el boletín número 35 de la Registraduría, alcanzó 43.825 votos.

Publicidad

Entre sus propuestas, el creador de contenido buscaba representar al gremio empresarial y a los emprendedores, impulsar proyectos para fortalecer la presencia digital de los negocios y promover leyes que faciliten el acceso digital a la educación superior. También planteó la creación de la primera facultad pública de cine en el Caribe, además de programas y políticas públicas enfocadas en salud mental.



Laura Gallego

La abogada Laura Gallego Solís, conocida también por haber sido señorita Antioquia, aspiró a la Cámara de Representantes por ese departamento con el aval de Cambio Radical. De acuerdo con los reportes hasta el momento conocidos, quedó en la cuarta posición de su partido político en la lista del departamento.

La creadora de contenido se hizo conocida en el país luego de sugerirles a algunos candidatos presidenciales disparar en contra del presidente Gustavo Petro, lo cual le trajo inconvenientes como la expulsión del Reinado Nacional de Belleza.

Su agenda política estuvo enfocada en propuestas como transitar hacia una política de “seguridad total”, aumentar recursos para las Fuerzas Armadas, restablecer requisitos académicos para altos cargos diplomáticos y eliminar el impuesto al patrimonio. También planteó iniciativas para defender la empresa privada, el agro y la seguridad jurídica.



Me dicen Wally

El abogado, periodista y creador de contenido Walter Rodríguez Chaparro, más conocido como Wally, aspiró al Senado con el Pacto Histórico y hasta el momento hace parte de la lista de candidatos que asumirían la curul con el 31,12% de los votos a la lista cerrada del partido político.

Su agenda política se estructuró en cinco ejes: lucha contra la corrupción, fortalecimiento de cultura y medios alternativos, defensa de derechos y libertades, impulso a la economía popular y apoyo al campesinado. Entre sus propuestas está endurecer sanciones por corrupción, fortalecer medios comunitarios y facilitar acceso a financiamiento para emprendimientos comunitarios.



Fairuz Valdiri

Fairuz Valdiri, ingeniera industrial y hermana de la reconocida influencer Andrea Valdiri, aspiró a la Cámara de Representantes por el Atlántico con el Partido de la U, con el más reciente boletín de la Registraduría, los 10.586 votos por la influencer no serían suficientes para llegar al Congreso.

Publicidad

Su campaña se centró en propuestas relacionadas con fortalecer pequeños y medianos negocios, combatir la extorsión que afecta a comerciantes y revisar las tarifas de energía que impactan a los emprendedores. También planteó iniciativas para facilitar financiación educativa a jóvenes y promover modelos que permitan estudiar y trabajar al mismo tiempo.



Pechy Players

El creador digital Edwin Brito García, conocido en redes como Pechy Players, aspiró al Senado de la República con el Partido Conservador. El candidato no lograría llegar al Senado tras 24.631 votos informados en el boletín 41.

Su propuesta política estuvo enfocada principalmente en el sector rural. Entre sus iniciativas se encuentran impulsar una ley de rentabilidad mínima para productores agropecuarios, fortalecer el seguro agropecuario subsidiado, ejecutar programas de infraestructura rural como placa huella en vías terciarias y declarar el internet rural como servicio público esencial.

Publicidad

Cabe destacar que estos son los resultados preliminares. A medida que avance el escrutinio oficial, se conocerá con mayor precisión los resultados de la jornada y si, finalmente, obtienen una curul ya sea para Cámara o Senado, de acuerdo con el caso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co