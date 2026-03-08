¿Quién es Elefante Blanco, nuevo senador electo con más de 120.000 votos?

Elefante Blanco, que se hizo conocido a través de redes sociales denunciando demoras y corrupción en diferentes obras en Colombia, se ganó una curul en el Senado de la República superando los 120.000 votos. El candidato era el número 39 en la lista de la Alianza Verde y fue el segundo más votado en esa colectividad. El senador electo se posicionará en su curul el próximo 20 de julio de 2026.



¿Quién es el Elefante Blanco?

La persona que está detrás del traje de elefante es un ciudadano conocido como Luis Carlos Rúa Sánchez, un joven de 34 años, oriundo del departamento de Risaralda.

A través de sus redes sociales, el senador electo explicó por qué se lanzó al Congreso por la Alianza Verde. Según él, “debía elegir un partido donde la gente pudiera votar directamente por mí, donde nadie determinara el orden de elección, para mantener mi independencia y deberme solo a mis electores, lo que encaja en una lista abierta donde todos compiten contra todos, cosa que no se presenta en una lista cerrada, donde la gente solo marca el partido y no el candidato, pues solo se vota partidos sin número, porque el orden de elección lo definen sus directivos desde el principio, lo que traduce cero independencia”.

Sobre la razón por la cual se lanzó al Senado, el Carlos Rúa Sánchez mencionó en uno de sus videos que vivió dos experiencias que le hicieron tomar la decisión: “La primera cuando siendo contratista del municipio de Pereira me quisieron obligar, como a muchos, a votar por el candidato del alcalde (Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira suspendido) y a conseguir votos, pero en su lugar lo denuncié. Recibí amenazas, linchamiento mediático y tuve que abandonar Pereira. El alcalde perdió su cargo, yo perdí mi arraigo y mi cátedra en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde me tocó renunciar para recomenzar lejos de casa”.



Sobre la segunda experiencia en lo público, narró el senador electo, “era asesor legislativo en el Congreso e investigador, habilidades con las que proyectaba el trabajo de una congresista a la que le gustó mi hoja de vida, o, bueno, al menos hasta que realicé una denuncia y mi jefa quedó tan contenta que me puso a elegir entre mis principios y el empleo. Claramente, escogí lo primero y me despidieron”.



Para el senador electo, “el problema central no eran personas o partidos; el problema es la corrupción”.

En el año 2022 nació la iniciativa del Elefante Blanco para denunciar irregularidades en obras públicas en Colombia. El senador narró, además, que su papá perdió la vida por un hueco en una de las vías del país.



Hoja de vida del senador Carlos Rúa Sánchez

En la hoja de vida del senador electo Carlos Rúa Sánchez está experiencia como profesor universitario, ingeniero electricista, ingeniero litigante, community, veedor, programador, editor de video, diseñador gráfico, contratista estatal y el dominio de 3 idiomas.

La cuenta del Elefante Blanco cuenta con más de 130.000 seguidores en la red social TikTok, más de 125.000 seguidores en Facebook y en Instagram tiene más de 338.000 seguidores.

Las propuestas del Elefante Blanco

Las propuestas del senador electo Carlos Rúa Sánchez para llegar al Congreso fueron seis



Ley Darío: presupuesto definido, reparación de huecos

Ley de acueductos: acueductos por ley y no al amaño de políticos

Continuar el proyecto @ElefantesCol con recursos que ya pagamos con impuestos

Ley de diseño geométrico vial: vías nuevas acorde a estándares de seguridad

Proyecto de ley para regular peajes: distancias mínimas entre otros parámetros de peajes

Ley de eterna primavera: infraestructura adecuada contra inundaciones en cada ciudad

