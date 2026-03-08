Álvaro Uribe se 'quemó': el expresidente no logró curul en el Senado

Por primera vez en su carrera política, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba en la posición 25 de la lista cerrada del Centro Democrático para el Senado de la República, perdió unas elecciones.

Aunque su posición en la lista del partido era una estrategia para impulsar a otros aspirantes del Centro Democrático, en las elecciones de este 8 de marzo de 2026 su fuerza política no fue suficiente para lograr los votos necesarios para que su partido obtuviera más curules y él regresara al Congreso de Colombia.

Con el 98% de las mesas informadas, el Pacto Histórico suma 4.395.466 y el partido del expresidente Uribe 3.015.270. Así las cosas, el partido del actual Gobierno tendría 25 curules, mientras el de la oposición quedaría con 17, según las proyecciones. Por ello, el exmandatario Álvaro Uribe quedaría fuera del panorama del legislativo para el periodo 2026 - 2030.



Con este panorama de posible asignación de curules, el analista político Gabriel Cifuentes señaló en el especial Colombia Decide, de Noticias Caracol, que la foto inicial da cuenta de un Congreso dividido, con dos bloques muy marcados, el del Pacto Histórico y el del Centro de Democrático, pero ninguno tendría las mayorías, por lo que la votación de los llamados partidos tradicionales sería clave para aprobación o desaprobación de las grandes reformas.



El político de 73 años ha sido alcalde, concejal, gobernador, senador y presidente de la República, cargo al que llegó logrando casi 6 millones de votos para su primer periodo en la Casa de Nariño (2002 - 2006). El último periodo en el que el expresidente Álvaro Uribe estuvo en el Congreso de la República fue el de 2018-2020, pero renunció para enfrentar un proceso judicial por presunto soborno a testigos y fraude procesal que derivó en una medida de detención domiciliaria.

Esta es la lista completa de las posibles asignaciones de curules que tendría el Senado:

Pacto Histórico: 25 posibles curules

Centro Democrático: 17 posibles curules

Partido Liberal: 13 posibles curules

Alianza por Colombia: 11 posibles curules

Partido Conservador: 10 posibles curules

Partido de la U: 8 posibles curules

Cambio Radical – Alma: 7 posibles curules

Ahora Colombia: 5 posibles curules

Salvación Nacional: 4 posibles curules

Frente Amplio Unitario: ninguna

Creemos: ninguna

Fuerza Ciudadana: ninguna

La lista de Oviedo: ninguna

Oxígeno: ninguna

Colombia Segura y Próspera: ninguna

Patriotas: ninguna

Además, los otras dos curules serían para quienes resulten ganadores en la circunscripción indígena en Colombia.