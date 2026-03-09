Ella es Aída Quilcué, la lideresa indígena que será fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Durante la tarde de este lunes 9 de marzo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció a la lideresa indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial. La mujer, quien hace poco denunció haber sido secuestrada mientras se movilizaba entre los municipios de Inzá y Totoró, en Cauca, no se ha pronunciado en respuesta a dicho anuncio, más sin embargo ha mantenido una constante cercanía con este movimiento político.

"Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país junto a la dirección política del Pacto Histórico que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), senadora de la República Aída Quilcué", anunció Cepeda en un video difundido en sus redes sociales.

La trayectoria de Quilcué, integrante de la comunidad indígena nasa, del departamento del Cauca (suroeste), está cimentada en una lucha histórica por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.



Antes de llegar al Senado, la líder de 53 años se consolidó como una de las voces más influyentes del movimiento indígena en el suroeste de Colombia, ocupando cargos como consejera mayor del CRIC y consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).



Su liderazgo la ha llevado a presentar ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las denuncias sobre la persecución y el exterminio de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado colombiano.

Sin embargo, su activismo ha tenido un alto costo personal y familiar, como el asesinato en 2008 de su esposo, Edwin Legarda, en un ataque perpetrado por miembros del Ejército, crimen que se convirtió en un símbolo de la violencia contra el liderazgo indígena.

Quilcué ha sobrevivido a múltiples atentados y amenazas, incluyendo un ataque armado contra su vehículo oficial en octubre de 2022 y un intento de ingreso a su vivienda en 2023. En febrero pasado la senadora fue víctima de un rapto temporal en el páramo de Totoró, del cual fue rescatada por la Guardia Indígena, un cuerpo civil no armado que ella promueve como modelo de protección comunitaria.



¿Qué candidatos presidenciales ya han confirmado sus fórmulas a la vicepresidencia?

Hasta la fecha, el panorama de las fórmulas vicepresidenciales se mantiene con más expectativas que certezas, mientras los candidatos agotan el cronómetro para inscribirse ante la Registraduría.



Los movimientos confirmados y los anuncios pendientes

Clara López toma la delantera: la senadora, avalada por el partido Esperanza Democrática , es la única que ya ha formalizado su equipo. Su apuesta es María Consuelo del Río Mantilla , exveedora distrital de Bogotá, quien la acompañará en la contienda.

la senadora, avalada por el partido , es la única que ya ha formalizado su equipo. Su apuesta es , exveedora distrital de Bogotá, quien la acompañará en la contienda. Expectativa en el Centro Democrático: tras consolidarse como ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia tiene programado revelar el nombre de su fórmula este jueves 12 de marzo .

tras consolidarse como ganadora de la Gran Consulta por Colombia, tiene programado revelar el nombre de su fórmula este . La baraja de Roy Barreras: el vencedor de la consulta del Frente por la Vida aún define su apuesta. En el sonajero han estado figuras como Gloria Flórez, Adelina Covo y la periodista Patricia Lara. Cabe recordar que María Jimena Duzán declinó recientemente cualquier aspiración.

El próximo 13 de marzo es la fecha límite para que los aspirantes oficialicen sus candidaturas para la primera vuelta del 31 de mayo. Se espera que en el transcurso de la semana, otros 14 candidatos definan quiénes serán sus coequiperos. Hasta el momento, esta es la lista completa de las personas que estarían en el tarjetón del 31 de mayo:

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFE

