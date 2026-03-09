Así quedaría la Cámara por Bogotá en el Congreso según proyecciones: tiene 18 curules

Alrededor de tres millones de votantes en Bogotá acudieron a las urnas este domingo 8 de marzo para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes. Según datos de la Registraduría Nacional, aproximadamente seis millones de personas estaban habilitadas para votar en la ciudad, por lo que, con el 99,87% de mesas informadas, se registra una participación del 49,49%.

En la jornada también se eligieron a los miembros del Senado de la República para el periodo 2026-2030. Según las proyecciones basadas en el preconteo, el Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, obtuvo la mayor votación y tendrá unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático, que obtendrá unos 17.

Ahora bien, en el caso de la Cámara, analistas como Pedro Medellín consideran que, si bien el Pacto Histórico logró un buen resultado, es evidente un cambio en las fuerzas políticas en el contexto regional. "Pensando en la perspectiva de una elección presidencial, sí ha cambiado. En las elecciones pasadas, cuando ganó Gustavo Petro, el territorio marcado era la costa Atlántica, la costa Pacífica, y parte del suroccidente colombiano, y hoy el color rojo, en el Chocó, y el color rojo o naranja del Partido de la U, están tomándose el control en las zonas claves que antes eran de control petrista", indicó.



En ese sentido, Medellín añadió que hay un cambio significativo porque, "aunque el Pacto Histórico ganó la elección al Senado, uno podría decir también que está ganando una votación a Senado, pero no necesariamente está ganando la Presidencia... porque lo que hace es consolidar sus bases de izquierda, pero no es suficiente ganar, necesita abrirse".



Así quedaría la Cámara por Bogotá

En la capital del país hay en juego 18 curules. Hasta el momento las proyecciones indican que, en la distribución de esos escaños, el Centro Democrático alcanzaría seis curules, entre ellas, el candidato al Congreso más votado del país, Daniel Briceño. Por otro lado, el Pacto Histórico alcanzaría 8 de esas curules. En detalle, así quedaría la Cámara por Bogotá:



Centro Democrático: 6

Pacto Histórico: 8

Partido Liberal: 1

Alianza Verde: 1

Movimiento Salvación Nacional: 1

Así quedaría la Cámara de Representantes a nivel nacional

Según las proyecciones la Cámara de Representantes quedaría de la siguiente manera (en este hemiciclo no están incluidas las curules de paz ni las circunscripciones especiales):



Pacto Histórico: 40 curules

Centro Democrático: 28 curules

Partido Liberal: 28 curules

Partido Conservador: 19 curules

Partido de la U: 12 curules

Cambio Radical: 10 curules

Alianza Verde: 9 curules

Alianza Social Independiente: 2 curules

Creemos: 2 curules

Partido Demócrata: 2 curules

Otros partidos: 7 curules

