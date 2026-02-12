¿Qué opinan los miembros de la Consulta de las Soluciones sobre la política migratoria de Trump?

Los miembros de la "Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación" se miden en una nueva jornada de debate. Los precandidatos de las consultas presidenciales, que se votarán el próximo 8 de marzo en la misma jornada de las elecciones a Congreso, tiene una nueva edición este jueves 12 de febrero en Noticias Caracol.

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, que compone a Victoria Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, se midieron en debate el pasado lunes y martes. Se espera que también estén en un debate este viernes los miembros de la consulta del Frente por la Vida, compuesta por Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.



La Consulta de las Soluciones tiene a los precandidatos Claudia López, exalcaldesa y exsenadora de la República, y a Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo para temas de salud y excontralor departamental en Risaralda. La consulta de estos dos precandidatos se formó como alternativa a las otras consultas, denominadas como de izquierda y de derecha. López es representada por el Movimiento Imparables, mientras que Huerta logró el aval con el movimiento Una nueva historia.



Preguntas de si o no a los precandidatos de la Consulta de las Soluciones

¿Promovería una Asamblea Nacional Constituyente?

No🔴



Claudia López

Si🟢



Leonardo Huerta

¿Están dispuestos a reducir los tamaños del Estado?

No🔴



Claudia López

Leonardo Huerta

¿Ha perdido contacto con algún familiar o amigo por asuntos políticos?

No🔴



Claudia López

Leonardo Huerta

¿Están de acuerdo con la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos?

No🔴



Claudia López

Leonardo Huerta

¿Ha comprado artículos de contrabando?

No🔴



Claudia López

Si🟢



Leonardo Huerta

¿Le recibiría ayuda militar a China?

No responde



Claudia López

No🔴



Leonardo Huerta

¿Restablecería los convenios de cooperación en seguridad y militar con Israel?

No responde



Claudia López

No🔴



Leonardo Huerta

¿Permitiría el regreso del fracking?

No responde



Claudia López

Si🟢



Leonardo Huerta

¿Mantendría el subsidio a los combustibles?

Si🟢



Claudia López

Leonardo Huerta

¿Confía en la Registraduría y en el sistema electoral para estas elecciones?

Si🟢



Claudia López

Leonardo Huerta

