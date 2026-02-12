En vivo
¿Qué opinan los miembros de la Consulta de las Soluciones sobre la política migratoria de Trump?

¿Qué opinan los miembros de la Consulta de las Soluciones sobre la política migratoria de Trump?

Los precandidatos de una de las tres consultas presidenciales del 8 de marzo, la Consulta de las Soluciones, Claudia López y Leonardo Huerta, respondieron preguntas clave para el país y el mundo en el debate de Noticias Caracol.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de feb, 2026
Debate Consulta de las Soluciones: estas son las propuestas de Claudia López y Leonardo Huerta.

Los miembros de la "Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación" se miden en una nueva jornada de debate. Los precandidatos de las consultas presidenciales, que se votarán el próximo 8 de marzo en la misma jornada de las elecciones a Congreso, tiene una nueva edición este jueves 12 de febrero en Noticias Caracol.

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, que compone a Victoria Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, se midieron en debate el pasado lunes y martes. Se espera que también estén en un debate este viernes los miembros de la consulta del Frente por la Vida, compuesta por Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.

La Consulta de las Soluciones tiene a los precandidatos Claudia López, exalcaldesa y exsenadora de la República, y a Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo para temas de salud y excontralor departamental en Risaralda. La consulta de estos dos precandidatos se formó como alternativa a las otras consultas, denominadas como de izquierda y de derecha. López es representada por el Movimiento Imparables, mientras que Huerta logró el aval con el movimiento Una nueva historia.

Preguntas de si o no a los precandidatos de la Consulta de las Soluciones

¿Promovería una Asamblea Nacional Constituyente?

No🔴

  • Claudia López

Si🟢

  • Leonardo Huerta

¿Están dispuestos a reducir los tamaños del Estado?

No🔴

  • Claudia López
  • Leonardo Huerta

¿Ha perdido contacto con algún familiar o amigo por asuntos políticos?

No🔴

  • Claudia López
  • Leonardo Huerta

¿Están de acuerdo con la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos?

No🔴

  • Claudia López
  • Leonardo Huerta

¿Ha comprado artículos de contrabando?

No🔴

  • Claudia López

Si🟢

  • Leonardo Huerta

¿Le recibiría ayuda militar a China?

No responde

  • Claudia López

No🔴

  • Leonardo Huerta

¿Restablecería los convenios de cooperación en seguridad y militar con Israel?

No responde

  • Claudia López

No🔴

  • Leonardo Huerta

¿Permitiría el regreso del fracking?

No responde

  • Claudia López

Si🟢

  • Leonardo Huerta

¿Mantendría el subsidio a los combustibles?

Si🟢

  • Claudia López
  • Leonardo Huerta

¿Confía en la Registraduría y en el sistema electoral para estas elecciones?

Si🟢

  • Claudia López
  • Leonardo Huerta

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

