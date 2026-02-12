¿Cómo reinventarían la educación en Colombia los precandidatos de la Consulta de las Soluciones?

Los debates de los precandidatos de las consultas presidenciales, que se votarán el próximo 8 de marzo en la misma jornada de las elecciones a Congreso, tiene una nueva edición este jueves 12 de febrero en Noticias Caracol. Los miembros de la "Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación" se miden en esta nueva jornada.

El pasado lunes y martes el turno fue para los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, que compone a Victoria Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia. Se espera que también estén en un debate los miembros de la consulta Frente por la Vida, compuesta por Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero.



La Consulta de las Soluciones tiene a los precandidatos Claudia López, exalcaldesa y exsenadora de la República, y a Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo para temas de salud y excontralor departamental en Risaralda. La consulta de estos dos precandidatos se formó como alternativa a las otras consultas, denominadas como de izquierda y de derecha. López es representada por el Movimiento Imparables, mientras que Huerta logró el aval con el movimiento Una nueva historia.



Lo que piensan de la educación los precandidatos de la Consulta de las Soluciones

Los miembros de la Consulta de las Soluciones hablaron sobre uno de los lemas que llevan, el de la educación . El precandidato Leonardo Huerta dice que es "un ejemplo vivo que la educación transforma vidas". "Estudié en un colegio público y en una universidad pública, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Además, en varias universidades privadas. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la mejor de salir adelante es con educación. Ahora me he convencido que hay otras formas de salir adelante, no es la única forma, pero la movilidad social si se da con educación".



Huerta contó que desde la Secretaría de Educación de Pereira fortalecieron la educación superior durante la crisis del covid-19. "Garantizamos matrícula cero a todos los estudiantes de la universidad pública, pero además desarrollamos un programa que se llamaba 'Becas pa' pepas' y en este programa los estudiantes podían con las universidades privadas acceder a cupos universitarios (...) Hacíamos un convenio y la universidad asumía la mitad de la matrícula, el municipio la otra mitad y garantizábamos que los estudiantes estuvieran tanto en la universidad pública como en la universidad privada para generar esa movilidad social".

El precandidato destacó que la educación en el país debe contemplarse en todas las etapas de aprendizaje. "Nosotros vamos a construir una educación pertinente y para eso lo que tenemos que hacer es garantizar una educación desde el preescolar. Hoy la cobertura en educación preescolar es menor al 40%. Y siempre pensamos en la universidad, pero hoy quién está accediendo a la universidad y tenemos que garantizar la cobertura, la calidad. Educación bilingüe para todo el mundo, educación en jornada completa para todo el mundo", aseguró-

Por su parte, la precandidata Claudia López dijo que el hecho de que "hoy estén naciendo menos niños en Colombia es una maravillosa oportunidad para la educación de primera infancia básica y media. En Colombia muchas escuelas tienen hasta 50 niños por clase. Así no se puede dar una educación de calidad. Si lográramos tener 20 niños por clase con mejores maestros, con tecnología, arte, cultura, deporte, en la contrajornada escolar orientada por maestros, sería maravilloso con comida caliente en sitio", aseguró.

López también menciona que a los jóvenes de hoy les tocó tres grandes cambios: tecnológico (IA), climático y laboral. "Las carreras están cambiando. Lo que necesitamos y lo que hicimos en Bogotá, lo que yo voy a hacer como presidenta es adaptar la oferta educativa de carreras cortas, técnicas, tecnológicas, profesionales. No todo tiene que ser un título de una universidad. Pueden ser institutos tecnológicos en alianza con Google, con Amazon. Eso fue lo que hicimos en Bogotá. Dimos 78.000 becas de educación superior con trabajo. Mi propuesta como presidenta es becar con sostenimiento y con trabajo a 1 millón de jóvenes, de mujeres y de mayores de 50 años. Porque hoy el mercado laboral no emplea a los jóvenes que porque no tienen experiencia, no nos emplea a las mujeres que porque potencialmente podremos ser madres, y tampoco emplea a los mayores de 50 que porque ya son muy catanos. Pues lo que necesitamos es ese millón de becas con buena educación y garantía de trabajo."