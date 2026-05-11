Esposa de Miguel Uribe dice que apoyará a Paloma Valencia en primera vuelta y explica el porqué

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, habló en Noticias Caracol de lo que han sido estos meses para ella y para su familia, sobre todo para su hijo Alejandro por la ausencia de su padre. Además, se pronunció sobre la realidad política que vive el país y reveló que votará por Paloma Valencia en las elecciones presidenciales. ¿Por qué no decidió apoyar al padre del senador?

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Para ella, “sin duda alguna, hoy Miguel estaría siendo el favorito para ser el presidente de Colombia, no me queda duda alguna, razón por la cual lo mataron”. Sin embargo, ahora que él falleció tiene claro cuál es su decisión sobre quién debe ser la próxima gobernante del país.



“Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta”

Al ser preguntada sobre la decisión que ha tomado para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Tarazona dijo que “en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, yo decido apoyar a Paloma Valencia y te voy a decir por qué la quiero apoyar. Porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él fuera un candidato del Centro Democrático”.

“Lo segundo es porque estoy convencida, tengo la plena certeza de que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo. Es que Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte a sus papás todas las noches sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan, a sus madres. Eso no puede seguir siendo”, dijo.



La viuda del senador explicó por qué decidió no apoyar a su suegro, de quien dijo, “tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento, desafortunadamente no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando”.



Recalcó que lo respeta y, además, “ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera como él lo vio”.



¿El presidente Gustavo Petro ha tenido alguna manifestación de solidaridad?

“Yo creo que al revés, lo que ha manifestado siempre el presidente es un irrespeto profundo, no solo por la muerte de Miguel, sino por la investigación. Tú puedes recordar esa cantidad de cosas que salía diciendo en trinos, que las personas que habían mandado a matar a Miguel estaban unas en España, después dijo que estaban en Dubái. Yo no sé, es como una intención de desviar la atención de la investigación y pues eso ha sido una falta de respeto que muestra realmente la incoherencia de del gobierno frente a todo lo que nos ha pasado a nosotros”, expresó.

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