El duro momento que vivió María Claudia Tarazona con su hijo, a un año de la muerte de Miguel Uribe

Este 7 de junio se cumplirá un año del atentado contra de el ex senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Tras una tragedia que conmocionó al país y le quitó la vida al político el 11 de agosto de 2025, hay una familia que ha tenido que afrontar la pérdida de un padre y un esposo. María Claudia Tarazona, ahora viuda de Turbay, habló en entrevista con Noticias Caracol sobre la manera que sus hijos han atravesado el luto y dio testimonio sobre cómo el menor de ellos ha vivido este proceso.



Alejandro Turbay, hijo del matrimonio Turbay-Tarazona, cumplió los cinco años de edad en noviembre de 2025 en una celebración marcada por la ausencia de su papá. Una imagen que marcó al país durante el sepelio del exsenador fue la del menor yendo y viniendo desde los asientos de la Catedral Primada de Bogotá hasta el ataúd de su papá, dejando cada vez más rosas blancas donde reposaba el cuerpo de Miguel.

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Tarazona relata que la muerte de su esposo ha generado un impacto demasiado grande en su familia que les obligó a replantearse varios aspectos de la vida, el futuro y lo que quieren para ellos. “Cuando una persona muere, mucho de uno muere con esa persona”, dijo con voz quebrada durante la conversación.

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El conmovedor y duro momento que vivió la esposa de Miguel Uribe Turbay con su hijo: "No podía hablar"

María Claudia recordó un momento desgarrador que vivió junto a su hijo una noche cuando lo estaba preparando para dormir. “Alejandro tiene un dolor en su corazón que para mí ha sido una de las cosas más duras de afrontar con él”, confesó. Como cosa de una rutina habitual, Tarazona sacó a sus hijas de la habitación para que el menor se acostara en su cama y conciliara el sueño. Antes de eso, madre e hijo se disponen a rezar, cuando repentinamente le dijo: “Mamá, no alcancé a despedirme de mi papá”. Tarazona le recordó que él había estado en la clínica y abrazó a su papá. “Estoy segura que papá sintió todo tu amor”.



Alejandro, no conforme y con un vacío que deja la pérdida, reiteró: "Pero es que no me pude despedir de él". Entonces empezó a llorar, cuenta María Claudia. “Era un llanto desde el fondo del corazón (...) Era su papá y no tuvo esa oportunidad”, dijo la esposa de Miguel Uribe.

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Las hijas de María Claudia -que fueron producto de una anterior relación, pero fueron adoptadas como propias por Miguel- entraron a la habitación. “Yo no podía hablar”, recuerda. Las tres jóvenes abrazaron a su hermanito y lo acompañaron en un momento que ha sido también duro para ellas. Y es que a pesar dela conciencia que otorga la edad, las cuatro tienen el mismo deseo que nadie pudo obtener: despedirse de Miguel después de tres meses en los que tuvieron la esperanza de que aquel padre y esposo despertara y hablara.

“Es muy duro cuando tú tienes que decirle a tu hijo de cinco años que te pudiste de pedir de papá y ahora nos toca despedirnos de otra manera”, confesó Tarazona.

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Investigaciones emprendidas por la justicia colombiana permitieron señalar que la Segunda Marquetalia, estructura disidente liderada por alias ‘Iván Márquez’, ordenó el asesinato del senador, que fue perpetrado en el barrio Modelia de Bogotá. La Fiscalía emitió orden de captura contra siete de los altos mandos de este grupo criminal por este crimen. Nueve personas que hicieron parte del plan para acabar con la vida de Turbay han sido capturadas y condenadas.

Paula Rozo

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