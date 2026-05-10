María Claudia Tarazona habla sobre la reacción de su hijo tras muerte de Miguel Uribe Turbay

A pocas semanas de que se cumpla el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después del ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, habló con Noticias Caracol sobre lo que ha sido su vida y la de su familia tras el homicidio.



En diálogo con la presentadora María Lucía Fernández, Tarazona se refirió a cómo han sido estos meses para ella y su hijo Alejandro. También habló sobre la actualidad política de Colombia y el papel que su esposo habría cumplido en la contienda electoral.

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“Cuando yo duermo a Alejandro, siempre saco a las niñas porque no dejan que se duerma. Lo cogen a besos, lo desesperan. Entonces, saqué a las niñas del cuarto, me acosté con él, estábamos rezando y me dijo, ‘mamá, no me alcancé a despedir de mi papá’. Entonces, le dije, ‘mi amor, pero tú fuiste a la clínica, abrazaste a papá, estoy segura que papá sintió tu amor’, y me repitió, ‘es que no me pude despedir de él’”.

En ese momento, narró María Claudia, Alejandro “empezó a llorar. Esto era un llanto desde el fondo del corazón. ‘Me hubiera querido despedir de mi papá, quería despedirme de mi papá’, dijo. Era su papá y no tuvo esa oportunidad. Yo no podía ni hablar. Entonces, las niñas entraron a mi cuarto, lo abrazaron y me ayudaron a acompañarlo en ese momento tan duro. Nosotras también hubiéramos querido despedirnos de él, pero así es la vida, pero es muy duro cuando tú tienes que decirle a tu hijo de cinco años, ‘no te pudiste despedir de papá y ahora nos toca despedirnos de otra manera’”.



Además del proceso de duelo que vivió, María Claudia Tarazona también contó por quién va a votar en las elecciones a la Presidencia de la República, las cuales se llevarán a cabo el 31 de mayo.



La entrevista completa la podrán ver los televidentes y usuarios de Noticias Caracol en la primera edición del lunes 11 de mayo de 2026.

#Colombia | A pocas semanas de que se cumpla un año desde el atentado en el que murió Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, habló con Noticias Caracol sobre cómo ha sido el proceso de duelo. Esto dijo.



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¿En qué va el caso Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto público en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá. Un adolescente de 15 años le disparó a corta distancia y fue aprehendido en el lugar. Tras permanecer más de dos meses en cuidados intensivos, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 a causa de la gravedad de sus heridas.

Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación de gran alcance que concluyó que el crimen fue planificado en varias fases, con seguimientos previos, coordinación logística y comunicación constante entre los implicados mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Las autoridades establecieron que el menor fue utilizado como autor material del ataque, mientras una red criminal se encargó de la planeación y ejecución del atentado.

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Hasta la fecha, nueve personas han sido vinculadas formalmente al proceso penal, varias de ellas mediante preacuerdos. Uno de los avances más recientes es la condena a 21 años y 4 meses de prisión impuesta a Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de participar en la coordinación del atentado y en el reclutamiento del menor que disparó contra el senador.

Asimismo, la investigación ha adquirido un alcance internacional. En abril de 2026 fue capturado en Buenos Aires un ciudadano colombiano requerido por Interpol, presuntamente vinculado a la estructura logística del crimen y pendiente de extradición a Colombia.

No obstante estos avances, la autoría intelectual del magnicidio aún no ha sido plenamente establecida. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para identificar a los determinadores del crimen.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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