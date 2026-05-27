Link para saber si fue escogido como jurado de votación para este 31 de mayo.

Para la primera vuelta presidencial programada para este 31 de mayo de 2026, las autoridades electorales han previsto una amplia logística con el fin de garantizar el desarrollo del proceso en todo el territorio nacional. Según las proyecciones institucionales, más de 41 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar, lo que implica la instalación de más de 120 mil mesas de votación distribuidas en diferentes puestos.

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En este escenario, los jurados de votación cumplen una función operativa central. Son ciudadanos seleccionados mediante sorteo que actúan como responsables directos del manejo de cada mesa durante la jornada electoral. Su labor incluye la verificación de la identidad de los votantes, la entrega del material electoral y el registro de los resultados al cierre de la votación.

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Capacitaciones para jurados de votación serán hasta el 28 de mayo

Las personas designadas como jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia deben cumplir con un proceso de capacitación obligatorio antes de la jornada electoral. De acuerdo con el calendario establecido por la autoridad electoral, estas jornadas de formación se desarrollarán hasta el 28 de mayo de 2026, "con el objetivo de preparar a los ciudadanos sobre sus funciones y responsabilidades durante la jornada electoral".



Durante este periodo, los ciudadanos seleccionados reciben instrucción sobre sus funciones dentro de las mesas de votación, el manejo del material electoral y los procedimientos que deben seguirse el día de las elecciones, programadas para el 31 de mayo de 2026. Los ciudadanos designados como jurados reciben la información de su convocatoria a través de los canales oficiales establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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En el caso de Bogotá, uno de los puntos principales de capacitación es Corferias, donde se concentran más de 124 mil jurados para recibir la instrucción previa a su participación en las mesas de votación.

¿Cómo consultar si soy jurado de votación?

La Registraduría ha dispuesto un canal oficial y sencillo para que los ciudadanos realicen esta verificación. Para saber si usted debe prestar este servicio el domingo 31 de mayo, debe seguir estos pasos:



Ingrese a la página web oficial de la entidad: www.registraduria.gov.co.

Una vez en el portal principal, busque y haga clic en el botón denominado "Consulta jurado de votación".

En este módulo, el sistema le informará si fue seleccionado como jurado, indicándole la mesa y el lugar asignado.

Es importante destacar que la designación se realizó mediante un sorteo electrónico realizado entre los días 4, 5 y 6 de mayo. Este procedimiento utilizó un software especializado que se alimenta de bases de datos de entidades públicas, empresas privadas e instituciones educativas, buscando una composición diversa y equilibrada en cada mesa. También puede ingresar directamente a este link y confirmar si fue designado como jurado de votación.

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¿Cuáles son las funciones de los jurados de votación?

Los jurados de votación son considerados la máxima autoridad en cada mesa. Su labor es transitoria, pero fundamental para el desarrollo de las elecciones. Entre sus responsabilidades está garantizar que el proceso se realice de manera ordenada y que los resultados queden correctamente registrados.

Para ser jurado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos y tener menos de 60 años. Pueden ser designados funcionarios públicos, trabajadores del sector privado, estudiantes mayores de edad y miembros de organizaciones políticas. No pueden ejercer esta función los menores de 18 años, ni ciertos funcionarios del Estado, como autoridades civiles de alto nivel o integrantes de la jurisdicción contencioso administrativa.

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Dentro del proceso también se designan jurados remanentes, quienes cumplen el papel de reemplazar a los titulares en caso de ausencia por causas justificadas. Estos ciudadanos aparecen en las listas con un puesto de votación asignado, pero sin una mesa específica. Existen algunas causales de exoneración, como enfermedad grave del jurado o de un familiar cercano, fallecimientos recientes o no residir en el lugar donde fue designado.

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La designación como jurado es de carácter obligatorio. Quienes no asistan o abandonen sus funciones sin justificación pueden enfrentar sanciones. En el caso de servidores públicos, se contempla la destitución del cargo, mientras que para los demás ciudadanos se prevén multas de hasta diez salarios mínimos legales vigentes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co