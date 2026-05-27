Ojo, estos son los trámites en la Registraduría que no estarán disponibles durante varios días

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de varios servicios relacionados con identificación y registro civil en todo el país con motivo de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo. La medida comenzará a regir desde este miércoles 27 de mayo y se extenderá hasta el martes 2 de junio.

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La decisión busca concentrar la capacidad operativa de la entidad en la organización de la jornada electoral, considerada una de las actividades institucionales más importantes del calendario democrático colombiano. Durante esos días, las sedes de la Registraduría no prestarán atención habitual para trámites como expedición de documentos, registros civiles y otros servicios asociados a la identificación ciudadana.

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Para las elecciones presidenciales de 2026, la Registraduría informó que 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. De ese total, 40.007.312 ciudadanos podrán sufragar en Colombia y 1.414.661 lo harán desde el exterior. La entidad instalará 13.742 puestos de votación y habilitará 120.527 mesas en todo el territorio nacional y en 67 países.



En Colombia funcionarán 13.489 puestos de votación: 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales. Mientras tanto, los colombianos residentes en el exterior podrán votar entre el 25 y el 31 de mayo en 253 puestos habilitados fuera del país. La Registraduría también recordó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través de la página oficial de la entidad antes de la jornada electoral.

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Suspensión temporal de estos trámites en todo el país

De acuerdo con la información entregada por la entidad, la restricción aplicará en todas las oficinas de la Registraduría a nivel nacional. Esto significa que los ciudadanos no podrán realizar solicitudes relacionadas con cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, registros civiles de nacimiento o trámites similares mientras se mantenga la medida.

La suspensión coincide con la fase final de preparación de las elecciones presidenciales, proceso que implica distribución de material electoral, verificación de puestos de votación, organización logística y despliegue de personal en diferentes regiones del país. La Registraduría explicó que el objetivo principal es "garantizar la adecuada organización y desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo".

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Aunque la mayoría de los servicios serán suspendidos temporalmente, la entrega de documentos de identidad sí continuará durante algunos días adicionales. Según informó la entidad, los ciudadanos podrán reclamar sus cédulas hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. La Registraduría insistió en la importancia de reclamar estos documentos antes de las elecciones, ya que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia.

"A la fecha, más de 295.000 cédulas de ciudadanía no han sido reclamadas", señaló la entidad. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos que tienen pendiente la reclamación de su documento para que acudan lo antes posible a las oficinas correspondientes y eviten inconvenientes el día de las elecciones.



Casos excepcionales en Registraduría seguirán siendo atendidos

Pese a la suspensión general de servicios, la Registraduría indicó que existirán algunas excepciones para garantizar derechos fundamentales relacionados con la identificación y el registro civil. En los municipios donde no exista una notaría con funciones registrales, se permitirá realizar inscripciones urgentes en el registro del estado civil cuando las circunstancias lo requieran.

"En los municipios en los que no exista notaría con función registral y en aquellos casos excepcionales en que se requiera de manera urgente realizar una inscripción en el registro del estado civil, deberá adelantarse dicha inscripción, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar que se configure una inscripción extemporánea de la defunción, si es el caso", subrayó la entidad.

La Registraduría confirmó que todos los servicios de identificación y registro civil serán reanudados el miércoles 3 de junio en su horario habitual de atención, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. A partir de esa fecha, los ciudadanos podrán volver a realizar trámites relacionados con expedición de documentos, duplicados, registros civiles y demás procedimientos que presta la entidad en sus sedes.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co