Esto propone Sergio Fajardo para recuperar el Catatumbo y luchar contra la corrupción

El exalcalde de Medellín Sergio Fajado pasó a Candidatos al Tablero de Noticias Caracol para explicar en qué consisten sus propuestas de Gobierno con las que aspira a convertirse en presidente en las próximas elecciones de Colombia.

Fue claro en señalar que “el reto político es cómo derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta. Y lo digo con todo el orgullo, y con todo el rigor y con toda la seriedad, soy yo la persona que tiene esa capacidad para romper la polarización, para avanzar, para construir acuerdos y transformar para no quedarnos en una polarización que sería una calamidad para Colombia”.

Por eso manifestó que está “considerando todas las posibilidades que existen en este momento”, al ser preguntando sobre si se unirá a la tercera consulta de las elecciones del 8 de marzo que ha propuesto la candidata Claudia López.



La propuesta de Fajardo por el Catatumbo

El candidato insistió que en su campaña “rompemos con los extremos y avanzamos. Construir acuerdos, resolver problemas, llegar a los territorios. Eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que estamos proponiendo”.



Al hablar sobre el Plan Catatumbo, recordó que “el departamento del Norte de Santander vive una condición muy difícil de seguridad asociada con lo que pasa en la frontera y en el Catatumbo”.



Frente a este panorama, si es electo lo primero que buscará es que la fuerza pública entre al territorio, “hoy no puede hacerlo. Tiene muchas dificultades, están en una batalla”.

“Dos, al mismo tiempo nosotros tenemos que empezar a actuar con la infraestructura que tiene la región del Catatumbo alrededor de Tibú. Las vías terciarias, la infraestructura de comunicación, las comunidades encerradas no pueden salir y son prisioneras. Las abrimos y empezamos con las vías hacerlo. Tres, el programa de titulación de tierras. El Catatumbo es una tierra fértil. Allá es el programa de sustitución más fácil en Colombia. En el Catatumbo hay cacao, hay piña, hay aguacates, hay palma, se puede hacer todo y se puede hacer inmediatamente. La educación y titulación de tierras para que esas comunidades pueden trabajar. Juntemos todo eso. Le pongo una cabeza, un gerente, articulamos allá en el territorio (…) y yo como presidente voy cada 3 meses a rendir cuentas”, explicó.

Añadió que también “así será en el Chocó y en el Cauca también”.



Plan contra los corruptos

“Tenemos que sancionar a los corruptos. Vamos, por ejemplo, a perseguir a los 100 evasores más grandes de Colombia. Aquí hay un montón de gente que no paga sus impuestos, pero que se esconde. Los vamos a seguir”, aseveró Sergio Fajardo.

Asimismo, dijo que a “los 30 primeros proyectos de nuestro país, los proyectos más grandes, les vamos a poner la lupa y vamos a rendir cuentas de todos y cada uno de esos y ustedes van a saber quién está haciéndolo, cómo lo está haciendo, qué es lo que está pasando en cada territorio. Rendir cuentas permanentemente porque “se robaron la plata, después hacen una confesión, pasan un poquito tiempo en la cárcel y después a disfrutar la plata que se robaron. No habrá ningún beneficio si no devuelven todo lo robado”.

Por otro lado, dijo que se va a crear “el tablero de la transparencia. Todas las acciones del Gobierno nacional van a estar en ese tablero. Y yo voy a ser quien conduce la Agencia Nacional contra la Corrupción, no esta Secretaría de la Transparencia que no ha servido para nada. (…) La Agencia Nacional contra la Corrupción liderada por mí como presidente respondiendo como tiene que ser en todos y cada uno de los temas. El presidente tiene que responder y tiene que responder y todos los que nombran tienen que responder y no nos vamos a esconder detrás de cortinas de humo y ustedes van a ser de la transparencia que se vea, que se entienda, que cada uno de ustedes pueda tener la certeza de que cada peso nuestro está ahí donde tiene que estar y yo tengo que responder ante ustedes todos los meses haciendo de la transparencia el antídoto contra la corrupción”.



Plan contra la inseguridad

Sergio Fajardo expresó que en su gobierno recuperará “la fuerza pública, la capacidad operativa, la capacidad tecnológica, la capacidad de actuar de manera conjunta, recuperar la inteligencia de nuestro país que ha sido deteriorada y destruida. (…) Se acaba ese modelo de negociación, se fortalece la fuerza pública y arranca nuestro trabajo”.

Añadió que si es presidente, “el 14 de agosto, en la ciudad de Barranquilla, vamos a presentar el plan Ciudades Más Seguras y el primer capítulo es la lucha contra la extorsión”.

Además, anunció “un programa de prevención del reclutamiento, prevención de la violencia, trabajar con ese grupo de personas jóvenes que está en nuestros territorios, que no tiene oportunidades y que la criminalidad le ha ofrecido una alternativa. Y muchos de esos son los que están en ese contexto territorial entrando a la criminalidad y extorsionando”.

