Hostigamientos en La Macarena, Meta, impiden avance de preconteo tras elecciones legislativas 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que, tras el cierre de las urnas de elecciones en todo el país, se presenta un hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, de zona rural del municipio de Macarena (Meta). Por lo anterior, las autoridades se encuentran en el punto atendiendo la respectiva situación con el fin de garantizar la seguridad y poder proceder al preconteo de votos.

"Se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta. Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos. Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral", informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Noticia en desarrollo...