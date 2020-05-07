Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Municipio de La Macarena

Municipio de La Macarena

  • Yudi Alexandra Castellanos Solano de 21 años fue arrastrada por la corriente del río Gúejar
    GOBERNACIÓN DEL META / REDES SOCIALES
    COLOMBIA

    Hallaron cuerpo de Yudi Alexandra Castellanos, joven que desapareció tras caer a río en Meta

    La joven de 21 años llevaba dos días desaparecida tras caer al río Güejar, en el departamento del Meta. La Universidad Santo Tomás envió sus condolencias.

    COLOMBIA

    Joven desapareció tras caer a río en Meta en actividad turística: intentó grabar video y resbaló

    La turista de 21 años, oriunda de Tunja, lleva casi 48 horas desaparecida en Caño Canoas, Meta, tras perder el equilibrio a las orillas de un río. Su familia denuncia demoras en el rescate y pide respuestas de la empresa que lideraba el recorrido.

  • Se conoce condena para hombre que asesinó a su hija de tan solo 3 años en La Macarena, Meta
    Le dieron una condena superior a los 40 años -
    Fiscalía
    COLOMBIA

    Se conoce condena para hombre que asesinó a su hija de tan solo 3 años en La Macarena, Meta

    Llevó a su hija a un alojamiento, donde tomó un arma cortopunzante y le causó una herida fatal. La niña alcanzó a ser atendida, pero falleció en un hospital.

  • Diseño sin título.jpg
    COLOMBIA

    Pasajera registró caída de avioneta en La Macarena, Meta, en impactante video

    Logró captar cómo la aeronave falla y se precipita a tierra. Luego del susto, los cuatro ocupantes resultaron ilesos y uno de ellos contó la experiencia.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Caño Cristales reabre sus puertas: las aventuras que puede vivir en el río más bello del mundo

    Desde el 8 de junio y hasta diciembre, los visitantes podrán disfrutar de las actividades ecológicas que ofrece este rincón ubicado en la Sierra de la Macarena.

  • Atentados en Caquetá y Meta dejan dos militares muertos y dos heridos
    COLOMBIA

    Atentados en Caquetá y Meta dejan dos militares muertos y dos heridos

    Los uniformados fallecieron tras la activación de artefactos explosivos, en medio de la jornada electoral.

  • Atentado en Meta: explosivo fue activado al paso de una patrulla del Ejército en La Macarena
    COLOMBIA

    Tropas del Ejército fueron víctimas de atentado en Meta: activaron explosivo al paso de una patrulla

    El ataque se produjo en la vía que conduce de La Macarena a San Vicente del Caguán. Fue atribuido a disidencias de las FARC.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    ¿Qué grupo criminal está detrás de los dos atentados, en menos de 48 horas, al gobernador del Meta?

    Francotiradores le dispararon a su caravana y también sufrió una emboscada, que dejó a un niño y un adulto heridos. Entrevista con Juan Guillermo Zuluaga.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Atacan la caravana del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga

    El atentado, que ocurrió cuando el funcionario estaba haciendo un recorrido en el sur del departamento, no dejó víctimas.

  • Caño Cristales, una maravilla que espera la reactivación del turismo
    Colprensa
    COLOMBIA

    Caño Cristales, una maravilla que espera la reactivación del turismo para beneficio de 600 familias

    Lo invitamos a un recorrido por esta belleza natural, que sobrevive pese a los estragos de la guerra y la deforestación.

