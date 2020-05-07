Noticias Caracol Municipio de La Macarena
Municipio de La Macarena
Hallaron cuerpo de Yudi Alexandra Castellanos, joven que desapareció tras caer a río en Meta
La joven de 21 años llevaba dos días desaparecida tras caer al río Güejar, en el departamento del Meta. La Universidad Santo Tomás envió sus condolencias.
Joven desapareció tras caer a río en Meta en actividad turística: intentó grabar video y resbaló
La turista de 21 años, oriunda de Tunja, lleva casi 48 horas desaparecida en Caño Canoas, Meta, tras perder el equilibrio a las orillas de un río. Su familia denuncia demoras en el rescate y pide respuestas de la empresa que lideraba el recorrido.
Se conoce condena para hombre que asesinó a su hija de tan solo 3 años en La Macarena, Meta
Llevó a su hija a un alojamiento, donde tomó un arma cortopunzante y le causó una herida fatal. La niña alcanzó a ser atendida, pero falleció en un hospital.
Pasajera registró caída de avioneta en La Macarena, Meta, en impactante video
Logró captar cómo la aeronave falla y se precipita a tierra. Luego del susto, los cuatro ocupantes resultaron ilesos y uno de ellos contó la experiencia.
Caño Cristales reabre sus puertas: las aventuras que puede vivir en el río más bello del mundo
Desde el 8 de junio y hasta diciembre, los visitantes podrán disfrutar de las actividades ecológicas que ofrece este rincón ubicado en la Sierra de la Macarena.
Atentados en Caquetá y Meta dejan dos militares muertos y dos heridos
Los uniformados fallecieron tras la activación de artefactos explosivos, en medio de la jornada electoral.
Tropas del Ejército fueron víctimas de atentado en Meta: activaron explosivo al paso de una patrulla
El ataque se produjo en la vía que conduce de La Macarena a San Vicente del Caguán. Fue atribuido a disidencias de las FARC.
¿Qué grupo criminal está detrás de los dos atentados, en menos de 48 horas, al gobernador del Meta?
Francotiradores le dispararon a su caravana y también sufrió una emboscada, que dejó a un niño y un adulto heridos. Entrevista con Juan Guillermo Zuluaga.
Atacan la caravana del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga
El atentado, que ocurrió cuando el funcionario estaba haciendo un recorrido en el sur del departamento, no dejó víctimas.
Caño Cristales, una maravilla que espera la reactivación del turismo para beneficio de 600 familias
Lo invitamos a un recorrido por esta belleza natural, que sobrevive pese a los estragos de la guerra y la deforestación.