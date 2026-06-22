Integrantes de campaña de Cepeda analizan los resultados tras victoria de Abelardo de la Espriella

Luego de los resultados de segunda vuelta, en los cuales quedó como presidente electo Abelardo de la Espriella, varios miembros de la campaña de Iván Cepeda se pronunciaron acerca de los comicios, en los cuales la diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 votos (0,96%). Además, según la Registraduría Nacional, se registró una participación histórica, con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas.

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Juan Fernando Cristo, quien fue integrante del comité político de Cepeda, aseguró para Noticias Caracol que "lo que sucedió ayer es un gran triunfo para la institucionalidad y la democracia colombiana, para el Gobierno, también para la organización electoral, para nuestras fuerzas militares y de Policía. (....) Hay que insistir en el llamado a la serenidad y tendremos un nuevo presidente a partir del 7 de agosto".

Añadió que, dado el resultado apretado, "se van a necesitar unos acuerdos de mínimos", y que espera que los discursos de De la Espriella y Cepeda del domingo tras los resultados "se cumplan". Además, dijo que en la campaña del aspirante del Pacto Histórico "se hizo un esfuerzo muy grande en la en la segunda vuelta presidencial", pero que "en la primera vuelta se cometió una equivocación que en ninguna campaña se puede cometer", y fue caer en un "triunfalismo exagerado": "Hay que decir también, con espíritu de autocrítica, que la posición que se adoptó el domingo de la primera vuelta presidencial nos llevó a perder tres o cuatro días fundamentales".



Finalmente, resaltó el discurso de Iván Cepeda tras los resultados: "El candidato ayer lo hizo con total responsabilidad, seriedad, llamando a la serenidad y utilizando los mecanismos legales que están contemplados. Creo que lo que más le conviene a este proceso electora es precisamente esperar a que se den los escrutinios, para que no haya la menor duda sobre la transparencia de este proceso electoral y que tengamos un mandato totalmente legítimo a partir del 7 de agosto, sobre el cual comenzar a construir las soluciones a los problemas que están esperando los ciudadanos".



Cabe resaltar que, en las elecciones del domingo 21 de junio, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 %, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió 12.708.712 papeletas (48,70 %), según el conteo preliminar de la Registraduría al 99,99 %. Ahora se adelnata el proceso de escrutinio para oficializar los resultados.

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL