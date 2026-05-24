Iván Cepeda se muestra confiado de que “el segundo gobierno progresista” empezará el 31 de mayo

El senador y candidato a la presidencia, Iván Cepeda, habló con Noticias Caracol cuando está a punto de cerrar su campaña en Barranquilla.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El político del Pacto Histórico se mostró complacido “por el resultado de esta campaña que ha sido larga, nueve meses llevamos recorriendo el país. Este es el acto 154 y el último de la fase pública. Nuestros cálculos, hechos sobre la base de una medición rigurosa, es que al menos un millón de persona han participado en esas actividades y estamos complacidos porque hemos tenido un diálogo intenso con la ciudadanía. Hoy vamos a cerrar con broche de oro en Barranquilla”.



¿Qué dice Iván Cepeda de las encuestas?

El candidato no cree “que haya una campaña que haya congregado tanta gente en plazas, avenidas, parques, y eso es una demostración. Pero también están las mediciones, las encuestas, los niveles de afecto, respaldo y simpatía que encontramos en la gente”.

Añadió que “la encuesta válida es la del 31 de mayo a las 4 o 5 de la tarde, así que con paciencia y también con mucha disciplina y aplicados a la tarea estamos en esta recta final”.



Mensaje de Iván Cepeda en un país polarizado

Cepeda aseguró que, en caso de ser elegido presidente de Colombia, su “gobierno va a ser un gobierno de justicia y de equidad social, de lucha intensa contra la corrupción, pero también de diálogo permanente, respetuoso y abierto con todos los sectores de la sociedad”.



Aunque pidió respeto, aseguró que “otorgaremos todas las garantías a la oposición política para construir acuerdos”.



Para él, “el comienzo del segundo gobierno progresista tendrá lugar el próximo 31 de mayo, no nos cabe duda”.

Publicidad

Los candidatos a la Presidencia deben cerrar campañas este domingo 24 de mayo y después de esa fecha queda suspendido cualquier acto público.

Paloma Valencia cierra su campaña en el Movistar Arena, en Bogotá, y Abelardo de la Espriella lo hace en Medellín.

Publicidad

Cepeda, Valencia y De la Espriella lideran la intención de voto para las elecciones del 31 de mayo y el primero se ha mostrado confiado en ganar los comicios en primera vuelta.

NOTICIAS CARACOL