Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptaron ante el CNE sus curules de oposición en el Congreso

Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, confirmó que el excandidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula ex fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, aceptaron sus curules, en virtud del estatuto de la oposición, como senador de la República y representante a la Cámara, respectivamente, luego de que finalizara el escrutinio oficial, que determinó cuántos votos en total sacaron Cepeda y Abelardo de la Espriella, quien terminó ganando la segunda vuelta.

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El registrador leyó una carta de excandidato del Pacto Histórico en la que Cepeda escribió: “Respetados magistrados, cordial saludo. Por medio del presente me permito manifestarle formalmente que, con forme al escrutinio general de la elección presidencial, como candidato que sigo en votos a quien resultó electo presidente de la República, es mi voluntad ejercer mi derecho a la oposición y ocupar la curul en el Senado de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 1909 del 2018. Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática”.

Por el lado de Aida Quilcué, la representante electa indicó en su carta que, “por medio del presente, me permito manifestarle formalmente que, con forme al escrutinio general de la elección presidencial, como candidata que siguió en votos a quien siguió en votos a quien resultó electo vicepresidente de la República, es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en la Cámara de Representantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 1909 de 2018. Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática”.



El Consejo Nacional Electoral, además, anunció el fin del escrutinio e informó que en la segunda vuelta Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166 votos frente a 12.708.312 de Iván Cepeda, con una diferencia de 251.854 votos a favor del presidente electo.



Pacto Histórico retira reclamaciones tras resultado de segunda vuelta

El partido Pacto Histórico retiró este miércoles las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional de las elecciones presidenciales, luego de que su candidato, Iván Cepeda, reconociera la derrota y aceptara los resultados preliminares que dan como vencedor de la segunda vuelta a Abelardo de la Espriella.



La decisión fue anunciada por Martha Bolívar, apoderada del Pacto Histórico ante la comisión escrutadora nacional, durante una audiencia en la que informó que la colectividad desistía de las reclamaciones presentadas y que no radicaría nuevas solicitudes sobre el proceso electoral.

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"Como movimiento político hemos tomado la decisión de desistir de la radicación de nuevas solicitudes de saneamiento teniendo en cuenta el público pronunciamiento que nuestro candidato ha hecho hace más o menos una hora", señaló Bolívar.

La abogada explicó que la determinación responde a la decisión política de la campaña tras el mensaje en el que Cepeda aceptó los resultados del conteo electoral y reconoció la ventaja obtenida por De la Espriella en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo.

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Sin embargo, precisó que el retiro de las reclamaciones no significa que la campaña considere improcedente su actuación durante el escrutinio ni que renuncie a sus derechos como participante en la contienda.

"Que como testigo electoral y como campaña hayamos tomado la decisión de desistir de nuestras reclamaciones en esta instancia no significa que no consideremos que tenemos el derecho de participar en la misma, de radicarlas (presentarlas) y de gestionarlas", afirmó.

En esa línea, Bolívar indicó que la decisión no debe interpretarse como una aceptación de falta de fundamento en las reclamaciones, sino como una actuación coherente con la postura adoptada tras el pronunciamiento del candidato.



Iván Cepeda reconoce resultados del escrutinio

Ese mismo miércoles, Cepeda reconoció la derrota y aceptó el resultado del escrutinio, al considerar que es un acto de "responsabilidad democrática" orientado a favorecer la convivencia, la paz y el diálogo en el país.

El lider político aceptó el triunfo de De la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a cerca de 12,7 millones (48,70 %) alcanzados por el candidato progresista, según los resultados preliminares de la segunda vuelta celebrada el domingo.