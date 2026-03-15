¿Quiere cambiar su puesto de votación? Fecha límite para las elecciones presidenciales de mayo

Con el proceso electoral de 2026 en marcha, la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa adelantando diferentes trámites relacionados con la organización de las elecciones en el país. Uno de los procedimientos más importantes para los ciudadanos es la inscripción o cambio del puesto de votación, un paso necesario para quienes desean sufragar en un lugar diferente al que aparece registrado en el censo electoral.

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Este trámite está dirigido principalmente a las personas que han cambiado de lugar de residencia en los últimos meses o años y que, por esa razón, buscan votar en un punto más cercano a su domicilio actual. También aplica para quienes viven en el mismo municipio pero prefieren votar en otro puesto que les resulte más accesible.

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La modificación del puesto de votación forma parte de las medidas que buscan facilitar la participación electoral y evitar dificultades el día de la jornada. Según explicó la entidad, el trámite se puede realizar de manera presencial en cualquiera de las sedes de la Registraduría en el país, presentando la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus versiones válidas.



¿Hasta cuándo se puede cambiar el puesto de votación para las elecciones presidenciales?

Según lo establecido por la Registraduría, la inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales comenzó el 31 de mayo de 2025 e irá hasta el próximo 31 de marzo de 2026, según el límite establecido en el calendario electoral, ya que la normativa fija que la inscripción de cédulas debe cerrarse dos meses antes de la jornada electoral. En este caso, la elección de presidente y vicepresidente de la República está programada para el 31 de mayo de 2026.



"El periodo de inscripción de ciudadanos para cambiar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia, será del 31 de mayo de 2025 al 31 de marzo de 2026, es decir, finaliza dos meses antes de las elecciones", indicó la Registraduría. Para este procedimiento se acepta la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, tanto en su formato físico como en la versión disponible en dispositivos móviles. Con estos documentos los ciudadanos pueden registrar su nueva dirección electoral y quedar habilitados para votar en el puesto asignado para las elecciones presidenciales.

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El cambio de puesto de votación no solo aplica para quienes se trasladaron a otra ciudad o municipio. También puede realizarse cuando una persona vive en el mismo municipio, pero desea votar en un punto diferente que esté más cerca de su lugar de residencia o de trabajo. El objetivo es facilitar el acceso a las urnas y evitar desplazamientos largos durante la jornada electoral.

En el caso de los colombianos que residen en el exterior, el procedimiento también está disponible. Ellos pueden realizar la inscripción de manera presencial en los consulados del país o mediante la plataforma digital habilitada para este proceso. Esta herramienta permite registrar la cédula y el lugar de votación desde fuera del territorio nacional.



¿Se puede votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales?

De acuerdo con lo indicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula digital sí puede ser utilizada para votar en las elecciones presidenciales. La entidad ha explicado que este documento tiene la misma validez que la cédula física para efectos de identificación ante los jurados de votación.

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Esto significa que los ciudadanos que cuenten con la cédula digital activada en su dispositivo móvil podrán presentarla directamente desde la aplicación oficial el día de la jornada electoral. En ese caso, los jurados verificarán la identidad del votante antes de entregarle el tarjetón correspondiente.

Sin embargo, las autoridades electorales han aclarado que el documento debe mostrarse únicamente a través de la aplicación oficial desarrollada por la Registraduría. Por lo tanto, no se aceptarán fotografías, capturas de pantalla ni imágenes guardadas en la galería del celular como prueba de identificación.

Aunque la cédula digital es válida para votar, la Registraduría también recuerda que los ciudadanos pueden seguir utilizando los documentos físicos tradicionales. Entre ellos se encuentra la cédula amarilla con hologramas, que durante años ha sido el documento de identificación más común en el país. Asimismo, quienes ya cuentan con la cédula de ciudadanía en policarbonato también pueden presentarla sin ningún inconveniente

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co