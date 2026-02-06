Juan Fernando Cristo no participará en consulta del Frente por la vida y va directo a primera vuelta

El candidato Juan Fernando Cristo informó, en la mañana de este 6 de febrero, que ya no participará en la consulta del Frente por la vida y que, ahora, irá directo a la primera vuelta presidencial. La decisión la tomó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la posibilidad de que Iván Cepeda se pudiera medir en la misma.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde su perspectiva, una consulta de centroizquierda sin la izquierda democrática queda incompleta y debilita la posibilidad de una opción progresista unificada.

“Tras una reflexión responsable, junto a candidaturas al Congreso, direcciones territoriales y equipos de mujeres y jóvenes, hemos decidido no participar en la consulta del 8 de marzo y continuar hacia la primera vuelta del 31 de mayo”, informó Cristo.



De esta manera, el candidato señaló que seguirá recorriendo el país con sus propuestas, en las que busca profundizar reformas sociales, corregir errores, rectificar el rumbo en seguridad y salud, trabajar con el sector privado con reglas claras, revisar la Paz Total y defender la estabilidad institucional.



Por otro lado, Roy Barreras se ha mostrado firme en continuar su camino en la consulta del Frente por la vida y ya se le sumó Daniel Quintero, quien confirmó en Noticias Caracol, tras recibir la vía libre del CNE, que se inscribe como una opción de los colombianos.

Publicidad

El otro aspirante en la consulta, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, ha sido crítico de Roy Barreras tras sus últimas declaraciones sobre el Frente por la vida, por lo que aún está en duda su participación. De hecho, se reuniría este mismo viernes con Cepeda.

#LOÚLTIMO | Desde Sincelejo, el precandidato presidencial Juan Fernando Cristo, anunció que no participará en la consulta del Frente por la Vida y que irá directamente a primera vuelta.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/Dz1Qvf70qF pic.twitter.com/3EIforxPuQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 6, 2026

NOTICIAS CARACOL