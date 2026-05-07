Las propuestas de Claudia López en El país de los jóvenes: esto contestó la candidata presidencial

Se estrenó el cuarto capítulo de El país de los jóvenes, de Noticias Caracol, por el que pasaron cuatro candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia de la República en las elecciones Colombia 2026. La última en estar cara a cara un grupo de jóvenes fue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien quiere ser la primera mujer presidenta en la historia del país.



"Ni falsos positivos ni paz total": Claudia López

La primera joven en preguntarle a López fue Camila Gil, antropóloga e investigadora, quien cuestionó a la postulante sobre sus ideas en torno la seguridad y la violencia en las ciudades del país, sin caer en autoritarismo por parte del Estado. La aspirante respondió que “en una democracia, uno no tiene que escoger entre derechos y seguridad. La seguridad es un derecho fundamental y si tienes seguridad sin derechos es porque tienes falsos positivos, con los que he combatido toda mi vida. Una democracia progresista, como la que yo creo, con justicia social, es posible con seguridad legítima y eficaz. No podemos caer en el extremo de los falsos positivos, pero tampoco en una paz total que ha sido ineficaz y fracasada”.

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El siguiente en preguntarle a la exalcaldesa de Bogotá fue Esteban Bohórquez, asesor de Goyn y embajador de Civix, quien le pidió a López plantear cómo darles a los jóvenes más representación en política. La candidata respondió que “mi lucha en la vida ha sido tener voz y representación. Hay que participar en política. La política electoral es solo una parte de la participación en política. Las ideas sin capacidad técnica sin presupuesto son proyectos que no se van a ejecutar. Lo que yo le propondría a los alcaldes de Colombia es que por cada peso que ponga el consejo municipal, el Gobierno nacional pone un peso de presupuesto participativo. Son los jóvenes los que deciden qué proyectos de juventud se hacen”.

María Alejandra Caicedo, consejera juvenil de Juventud, le preguntó a la candidata Claudia López sobre la tasa de desocupación para los jóvenes en Colombia y las propuestas de la aspirante sobre recursos para emprendedores locales en los municipios del país. López dijo que “para que los jóvenes del Tumaco, de La Guajira o del Urabá puedan salir adelante, necesitan educación de calidad. Lo que más va a predecir cómo nos va a ir de adultos es el nivel educativo, el ingreso y nuestra atención en primera infancia”.



"Poner la voz de la comunidad en las juntas directivas": Claudia López

El último joven en preguntarle a la candidata Claudia López fue Enrique Durana, estudiante, quien cuestionó a la aspirante sobre las alianzas público-privadas para mejorar la calidad de vida de las comunidades. López respondió que “la verdadera forma de incluir es poner la voz de la comunidad en las juntas directivas. Lo segundo es hacer proyectos de infraestructura multimodal. Si hiciéramos vías principales, que se necesitan, el proyecto más grande le da inversión al más pequeño. Más allá de las personas, tenemos que hacer un diseño institucional que las involucre como socias con utilidades, rendimientos y multimodal”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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