Abaten a alias Ñeque, señalado de haber amenazado al presidente Gustavo Petro

Las autoridades informaron que fue dado de baja alias Ñeque, mano derecha del abatido alias Marlon y señalado de haber amenazado al presidente Gustavo Petro.

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El operativo contra el criminal, por quien ofrecían hasta 5 millones de dólares como recompensa, se adelantó en el área de Tacueyó, corregimiento de Toribío, en Cauca, detalló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.



Así fue dado de baja alias Ñeque

El delincuente se movilizaba en un vehículo con otros tres sujetos y hombres de fuerzas especiales del Ejército, que lo tenían identificado, lanzaron un ataque contra él. Tras el operativo se registraron combates y hombres de la Fuerza Aeroespacial y aeronaves de las FF. MM. controlaron la situación. Alias Ñeque había sido pedido en extradición por el Gobierno de EE. UU.

El ministro de Defensa aseguró que “nuestros valientes militares neutralizaran a cuatro integrantes de una estructura terrorista de alias Iván Mordisco. Allí cayó alias Ñeque, mano derecha de alias Marlon y quien también habría amenazado al presidente de la República”.



Añadió que “nos trazamos la meta de neutralizar a los principales cabecillas del terrorismo que delinquían en el Cauca y los hemos neutralizado, ya vamos en la segunda generación. Hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades para neutralizar esta amenaza. Ningún criminal o terrorista está por encima de la ley”. (Lea también: La advertencia y el plazo que dio Abelardo de la Espriella a los criminales y grupos armados)



El ministro Sánchez recordó que hay recompensas por estos criminales e invitó a la ciudadanía a llamar al 157.

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Cabe recordar que hace una semana fue abatido en combate el segundo al mando de Iván Mordisco, alias Marlon, jefe de las disidencias EMC en el departamento del Cauca y responsable de un atentado con explosivos en abril que dejó una veintena de civiles muertos en esa región.

El presidente Petro aseguró que "es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia", donde "esta organización ha sido derrotada". Por su parte, el ministro de Defensa dijo que militares y policías "abatieron en combate (...) a alias Marlon, el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país". Señaló que el líder guerrillero "figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos". (Lea también: Mindefensa asegura que alias Iván Mordisco "está corriendo y asustado": continúa ofensiva militar)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP