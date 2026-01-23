Las propuestas de Vicky Dávila para enfrentar la crisis en el sistema de salud y la inseguridad

Tras el inicio del año electoral, los distintos aspirantes a la Presidencia de la República han participado en el tablero de Noticias Caracol para presentar sus principales propuestas. Este viernes 23 de enero fue el turno de la precandidata Vicky Dávila, quien habló del pago de deudas del sistema de salud, el fortalecimiento de la fuerza pública, la cooperación internacional contra el narcotráfico y planes en vivienda, empleo y educación, de cara a la consulta del 8 de marzo.

Dávila indicó que, si llega a la Casa de Nariño, busca "acabar con el chu chu chú de la salud". Para ello, propone que en la primera semana de su mandato se ordene el pago de la deuda de medicamentos para evitar que los ciudadanos "tengan que mendigar en un dispensario". Su modelo defiende un sistema de aseguramiento mixto donde coexistan actores públicos y privados. Para financiar las deudas acumuladas, sugiere mecanismos como la emisión de títulos, subastas inversas, ahorros administrativos, entre otros.

En materia de orden público, la precandidata propone una ofensiva directa contra la delincuencia común y el narcotráfico. Entre sus medidas destaca la creación de bloques de búsqueda en cada ciudad principal y el incremento del pie de fuerza en 100.000 hombres y mujeres.



Una de sus propuestas para financiar la seguridad es el "préstamo valiente". Dávila solicita a las grandes empresas del país un préstamo equivalente al 1% de sus ingresos, con el fin de recaudar entre 12 y 15 billones de pesos destinados exclusivamente al Ministerio de Defensa para equipamiento y tecnología. "Es un préstamo porque nosotros vamos a recaudar así entre 12 y 15 billones que solo van a ir al Ministerio de Defensa... y entre el 27 y el 28 les vamos a devolver", explicó la precandidata.



Respecto a los jóvenes, rechazó el término "ninis" y propuso un modelo de educación técnica rápida: "Lo que voy a hacer es decirles a los muchachos 'Vengan no se vayan 5 años a la universidad vengan y estudien en un año programación... inteligencia artificial... inglés'". Su objetivo es que los jóvenes obtengan empleo inmediato a través de una gran bolsa nacional de trabajo.

Finalmente, Dávila reafirmó que no convocará a una asamblea constituyente y que mantendrá relaciones con Venezuela sin ser "cómplice" de su régimen,. Su campaña se centrará en "recuperar los valores" y la familia como centro de la sociedad. Aquí puede ver la entrevista completa: