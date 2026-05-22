Las propuestas económicas de Sergio Fajardo: lucha contra la corrupción, licencias exprés y empleos

El candidato Sergio Fajardo expuso las líneas de su programa económico para Colombia en Candidatos Al Tablero Económico de Negocios DITU, de Noticias Caracol. Habló de generar cuatro millones de empleos, limpiar lo que ha denominado la corrupción en la DIAN para proteger el recaudo, y de otorgar licencias exprés a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que hoy están frenados.

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Finanzas públicas y lucha contra la corrupción

Fajardo propone una "consolidación de fiscal responsable" y mejorar la eficiencia en el recaudo estatal. Dijo que, si llega a la Presidencia, ejecutaría un proceso de revisión de cuentas denominado "libro blanco" para clarificar la situación de las finanzas en sectores como salud, fuerza pública y deuda.

Según el candidato, "en la deuda estamos enredados", por lo cual busca eliminar "todo gasto superfluo" y suprimir los contratos de prestación de servicios de corto plazo utilizados con fines electorales. En materia de transparencia, presidirá la Agencia Nacional Anticorrupción para articular las entidades del Estado. Fajardo afirma: "con nosotros no se pierde un peso".



Energía, fracking e hidrocarburos

El plan de Fajardo incluye la reactivación de la exploración de petróleo y gas con "restricciones ambientales a las que haya lugar". El candidato anunció que crearía de un "comando especial" para destrabar proyectos energéticos que actualmente presentan retrasos en sus licencias. Respecto al suministro de gas, propone incentivar la exploración local para evitar las importaciones actuales.



Sobre otros temas del sector, se daría vía libre al fracking para los proyectos "si los pilotos dicen que sí". En cuanto a los subsidios de energía, dijo que no habrá recortes, pero sí una reorganización. "Nosotros no vamos a recordar subsidios... tenemos que organizar identificar quiénes son las personas susceptibles".



Impuestos, reformas y empleos

Fajardo confirmó que, si llega a la Presidencia, realizaría una nueva reforma tributaria bajo la premisa de que "todos ponemos", con el fin de manejar la regla fiscal y disminuir la deuda. Indicó que no eliminaría el 4x1.000, argumentando la necesidad de mantener las fuentes de recursos presupuestales. "Los que le dicen que van a eliminar todos sus impuestos... están echando paja".



Por otro lado, la meta de su plan es construir "cerca de cuatro millones de empleos nuevos". La estrategia se basa en un proyecto de desarrollo productivo regional que identifique las capacidades de cada departamento y municipio, vinculando la educación con la realidad territorial. Sus propuestas también incluyen la transformación del SENA, la recuperación del ICETEX y la inversión en infraestructura digna y conectada.

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