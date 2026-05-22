Sergio Fajardo le aceptó la invitación a Paloma Valencia: "Vamos con ese café"

El candidato Sergio Fajardo le respondió a la también aspirante a la Presidencia Paloma Valencia, quien lo había invitado a tomarse un café, a menos de diez días para que los colombianos asistan a las urnas. "Necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted, porque es el momento en el que hay que pensar en el país, y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unión", aseguró Valencia después de un recorrido en Corabastos, en Bogotá.

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Fajardo le respondió a través de sus redes sociales, y escribió: "Vamos con ese café. Y hagamos pública nuestra conversación a toda Colombia. Aprovechemos que estamos en Barranquilla y nos vemos mañana a las 8 a. m. en la cafetería del Hotel El Prado. Escucharé tus argumentos y te contaré, con humildad y convicción, porqué nuestra propuesta de CAMBIO SERIO Y SEGURO es lo que Colombia necesita ahora, frente a las posiciones extremas que amenazan nuestro futuro".



Cabe resaltar que ambos candidatos se encuentras cerrando sus campañas antes del domingo 31 de mayo. Fajardo, por su parte, aún invita a los ciudadanos "indecisos" a que se sumen a su proyecto político. "Todavía hay muchas personas indecisas, hay muchas decepcionadas y esa es la invitación. Denos la oportunidad. La hemos luchado. Hemos luchado por una forma distinta la política, por la capacidad de construir en este país", aseguró.



El candidato se encuentra en un recorrido por Barranquilla, capital del Atlántico. Allí se ha reunido con líderes de diferentes municipios del departamento y de la ciudad. "El Caribe tiene el gran reto de trabajar de forma articulada. En mi gobierno lo vamos a hacer realidad para atender diferentes sectores, como el de la educación para impulsarla y mejorarla", escribió en su cuenta de X. Se espera que el sábado esté en Medellín cerrando su campaña, y luego viaje de nuevo a Bogotá.

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Por su parte, Paloma Valencia este viernes hizo un recorrido por la central de abastos más grande de Bogotá. "Vincular a Corabastos y a las grandes plazas de mercado en una cadena productiva que estabilice el mercado para que las cosechas de los agricultores nunca se pierdan es uno de nuestros grandes objetivos. La despensa de Colombia estará en el centro de la economía fraterna", escribió. También se espera que viaje a Barranquilla para cerrar su campaña.

LAURA VALENTINA MERCADO

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