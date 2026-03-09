Los políticos 'quemados' del Congreso: Angélica Lozano, Jorge Robledo, Katherine Miranda y más

Varias rostros de larga data en el Congreso de la República y algunos nombres que parecían tener asegurada una curul terminaron 'quemados' en esta contienda electoral, que también dejó sorpresas. Entre ellos hay cabezas de lista, figuras reconocidas en la opinión pública y con una amplia carrera política. Aquí hacemos un repaso por algunos de esos nombres que no les alcanzó para llegar al nuevo Legislativo el 20 de julio.



La lista de 'quemados': algunos nombres

Angélica Lozano, de la alianza por colombia, con 37.265 votos. Lozano llevaba tres periodos en el Congreso y había logrado reconocimiento entre la opinión pública. "Gratitud desde el alma a tanta gente por su apoyo y cariño. Cerraré con broche de oro mi trabajo en el congreso logrando que los proyectos de ley de cuota alimentaria y protección a contratistas de servicios sean realidad en junio", escribió tras conocer los resultados.

Jorge Enrique Robledo, del movimiento Dignidad y Compromiso, con 28.585. Robledo fue una figura destacada en el Legislativo durante décadas y en la política nacional. "Cuenten con que seguiré con mi lucha política en pos del verdadero progreso de Colombia, hoy con su futuro económico y social muy en entredicho", escribió.

Katherine Miranda, de la Alianza por Colombia. Su derrota sorprende, pues en las elecciones pasadas fue la candidata más votada a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido Alianza Verde para el periodo 2022-2026. Su mensaje tras la derrota: "Hicimos lo correcto. En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes. Gracias de corazón a tantos por acompañarnos".



Luis Eduardo Garzón, de la Alianza Verde. Para muchos, el exalcalde de Bogotá es una voz líder de la política nacional y de la centro-izquierda colombiana.



Carolina Arbeláez, de Cambio Radical. Si bien era nueva en el Congreso, había logrado vocería y un liderazgo importante en su partido. "Seguiré trabajando con coherencia, seriedad y profundo amor por Colombia desde donde Dios quiera que estemos. Gracias infinitas hoy y siempre. Desde donde me encuentre serviré a nuestro país con amor", escribió luego de conocerse los resultados.

Lina Garrido, de Cambio Radical, quien había ganado protagonismo por su oposición al Gobierno de Gustavo Petro y algunos enfrentamientos con su gabinete. "Gracias, seguiremos defendiendo a Colombia con Alma, Vida y Sombrero", afirmó en sus redes sociales.

Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista de Cambio Radical. Buscaba un tercer periodo y obtuvo 36.904 votos. "En esta oportunidad no se logró el objetivo pero seguiré trabajando por Colombia y la defensa de sus instituciones. Porque una cosa es clara: nos precipitamos hacia el abismo y si el próximo mayo no nos aplicamos la deriva autoritaria del país será irreversible", escribió.

Miguel Polo Polo, de la circunscripción afrodescendiente. Un joven polémico que había logrado protagonismo por sus constantes choques con sectores de izquierda. La curul afro en la Cámara quedó en manos de Oscar Benavides, quien se postuló por el Consejo Comunitario El Naranjo.

Ingrid Betancourt, delpartido Oxígeno. Luego de su liberación, ha buscado permanecer activa en la política nacional, pero ha tenido varios desencuentros con gente de su mismo nicho. Sofía Gaviria, por ejemplo, renunció en plena contienda electoral.

Alejandro Carlos Chacón, del partido Liberal. Una figura reconocida de Norte de Santander que había logrado cierto protagonismo en el liberalismo y que hoy también se desdibuja.

Álvaro Uribe, del Centro Democrático. Si bien ese partido se consolidó como la segunda fuerza en el Legislativo detrás del Pacto Histórico, el expresidente y líder de ese movimiento no alncazó a entrar al Senado, pues habrían obtenido unas 17 curules.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL