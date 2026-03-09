¿Qué buscarán el Pacto Histórico y el Centro Democrático, los partidos más votados en elecciones?

Tras las elecciones del 8 de marzo de 2026, el panorama político en Colombia quedó marcado por dos bloques que liderarán la agenda en el Congreso hasta 2030. El Pacto Histórico, con la médica y exministra Carolina Corcho como cabeza de lista, se mantuvo como la fuerza más votada al Senado. Por su parte, el Centro Democrático, con Andrés Forero, tuvo un repunte importante que lo posiciona como la principal oposición y la segunda fuerza del país.

Ambos senadores electos hablaron con Noticias Caracol y ofrecieron sus balances sobre los resultados, las proyecciones de sus bancadas y los retos que vendrán en el Congreso.



El balance del Pacto Histórico: votación histórica y reformas pendientes

Con un resultado de casi 4,4 millones de votos, el Pacto Histórico alcanzó la votación más alta en estas elecciones. Para Carolina Corcho, este resultado es un respaldo directo a la continuidad del proyecto político del actual gobierno, aunque reconoció que el camino legislativo requiere de nuevos consensos.

“Nosotros no tuvimos la oportunidad de que nuestro candidato presidencial participara en alguna de las consultas, cuando el candidato presidencial participa en las consultas eso jalona las listas al Congreso, nosotros no tuvimos esa oportunidad y aun así tuvimos la votación más alta”, afirmó Corcho.



La senadora electa enfatizó en la necesidad de buscar aliados estratégicos para el periodo que inicia: “Para hacer las reformas que nosotros consideramos son las reformas que requiere el país, la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro, necesitamos afianzar coaliciones que nos permitan tener las mayorías absolutas”.



Respecto a la transparencia de la jornada, Corcho denunció irregularidades: “Hubo acciones importantes de la Policía Nacional, hubo delitos electorales, compra de votos, más de $3.500 millones de pesos en compra de votos que fueron detectados y una movilización importante por parte de testigos electorales”, señaló.



La agenda legislativa de Corcho: Salud y Reforma Electoral

La prioridad de Carolina Corcho en el nuevo Senado está clara. “La reforma a la salud no se ha implementado desde el Ejecutivo porque no ha sido aprobada por el Congreso... los decretos y las intervenciones no hacen parte de la reforma a la salud ... la reforma a la salud se tiene que volver prioritaria, para poder resolver una crisis que lleva más de una década”, afirmó.

Además, Corcho propuso una transformación profunda del sistema electoral.



El repunte del Centro Democrático: renovación y alianzas

Desde la otra orilla política, Andrés Forero, actual representante a la Cámara que da el salto al Senado, celebró el crecimiento de su partido, que logró obtener 17 curules en el Senado y duplicar su representación en la Cámara de Representantes. Forero destacó la estrategia de la lista cerrada y la generosidad del expresidente Álvaro Uribe para abrir paso a nuevos liderazgos.

“Nosotros consideramos que hubo un crecimiento importante para el Centro Democrático en estas elecciones con respecto al año 2022. Subimos cuatro curules al Senado y prácticamente nos duplicamos en el número de curules a la Cámara de Representantes”, explicó Forero.

A pesar del optimismo, lamentó que la fragmentación con otros sectores afines, como la lista ‘Creemos’, impidiera un resultado aún mayor: “Lo que sí lamentamos muchísimo son esos 230.000 votos más o menos que sacó la lista de Creemos que no obtuvo umbral, pero nos hubiera dado una curul adicional como sector”, dijo.

Forero también habló de los aliados que buscarán para hacer contrapeso, mencionando a Salvación Nacional, el Partido Conservador, Cambio Radical y sectores del Partido de la U y el Partido Liberal. “Son esos yo creo que los aliados naturales y también tenemos cercanía con algunas figuras tanto en el Partido Liberal, incluso en el Partido Verde, que nos podrían ayudar”, indicó.



Iván Cepeda y Paloma Valencia, la contienda por la presidencia

Los resultados al Congreso han servido también como termómetro para las aspiraciones presidenciales. Para el Centro Democrático, la gran noticia fue el desempeño de Paloma Valencia en las consultas, quien obtuvo 3.2 millones de votos.

Según Forero, esto la posiciona con fuerza para la carrera hacia la Casa de Nariño: “Paloma Valencia queda muy bien perfilada para eventualmente se presidenta de Colombia”.

Por su parte, Carolina Corcho defendió la competitividad de Iván Cepeda, a pesar de que el Pacto Histórico no participó en las consultas presidenciales de esta jornada. Al analizar la disminución de la participación en las consultas respecto a hace cuatro años, Corcho mantuvo su confianza en el respaldo hacia el candidato.

“Sin duda las consultas generaron un mapa político en Colombia distinto, pero las consultas de este año tuvieron una participación menor de la consulta de hace cuatro años ... hay un cambio, pero nuestro candidato Iván Cepeda tiene un respaldo suficiente”, concluyó la senadora electa.

Con este nuevo Congreso, el país entra en una etapa de debates intensos, donde las reformas sociales del Pacto Histórico y la oposición del Centro Democrático marcarán el rumbo político hasta 2030.

