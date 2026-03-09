Daniel Briceño, elegido por Cámara, obtuvo más votos que los senadores que lideraron comicios

Daniel Briceño, un abogado de 34 años que se postuló por el Centro Democrático, ha sido calificado por expertos como Gabriel Cifuentes como el “fenómeno” de las elecciones legislativas por la amplia votación que tuvo este 8 de marzo por la Cámara de Representantes. (Lea también: Así fueron los resultados de las consultas interpartidistas en Bogotá: Juan Daniel Oviedo, sorpresa)

El exconcejal de Bogotá consiguió 262.104 votos, muy por encima de los senadores que encabezaron los comicios: Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, con 176.812 votos, y Lidio Arturo García, del Partido Liberal, con 173.671 votos.

El analista de Noticias Caracol afirma que el futuro congresista es un “fenómeno que tiene pocos antecedentes” porque “no solo fue el más votado de las Cámaras sino el congresista más votado. Superó votos de senadores y de Miguel Uribe en 2022”, entrando al “top 5 de congresistas más votados en las últimas décadas”.



¿Por qué Daniel Briceño no se postuló al Senado?

En diálogo con este medio informativo, Briceño dijo que se inscribió en Cámara porque la lista era abierta, mientras que por el Senado era lista cerrada.



El joven abogado cree que fue elegido porque “Colombia necesitaba nuevas voces” y “necesita que los jóvenes y los que hacemos política hagamos denuncias; la gente está esperando que cuiden la forma como administran recursos públicos y es lo que hemos hecho en redes sociales, diciéndole a la gente esto está mal ejecutado, mal contratado, se están malgastando la plata”. (Lea también: Miguel Polo Polo sale del Congreso tras perder la curul afro en la Cámara: así le fue)



“A la gente le encanta que uno cuide los recursos”, agrega.

Con esta victoria, Daniel Briceño comenta que, en Cámara, el Centro Democrático está pasando de dos a seis curules. Además, recalca que la bancada está “sacando la votación más alta en Bogotá, estamos llegando como a 670 mil votos en toda la ciudad. El partido nunca había sacado una votación así en la ciudad”.

El electo congresista resalta la forma como llega al Capitolio, subrayando que “a través de la opinión se pueden vencer las maquinarias” y “vamos a seguir denunciando y haciendo ese trabajo”.

“Estoy muy agradecido, todavía no me lo puedo creer”, expresó Daniel Briceño, comentando que vive en Belén, “al lado de Las Cruces, en la localidad de La Candelaria”, en Bogotá, y proviene de una familia “encabezada por una madre cabeza de hogar”. (Lea también: Elecciones 2026: así les fue a los creadores de contenido que aspiraron al Congreso)

