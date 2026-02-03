Luis Carlos Reyes habla de sus propuestas contra la corrupción y el campo en el país

Luis Carlos Reyes, exjefe de la Dirección Nacional de Impuestos -DIAN- y exministro de Comercio durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, estuvo en Candidatos al Tablero de Noticias Caracol para exponer las propuestas que plantea en caso de ser elegido presidente. No obstante, no descarta unirse a alguna de las consultas para el 8 de marzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Su programa lo maneja bajo algo que ha denominado Juego limpio, precisando que “hay que tener ese compromiso de ser totalmente transparente y de verdad llegar a hacer lo que uno dijo que iba a hacer” en el gobierno.



Propuesta contra la corrupción

Según Reyes, la “principal fuente de corrupción en este momento es que tenemos unas relaciones muy disfuncionales entre los presidentes de la República y el Congreso. Necesitamos cambiar eso. Una de las cosas que permite que en el Congreso haya corrupción no son tanto los salarios altos, que está bien que se hayan bajado, pero eso no va a acabar la corrupción. La corrupción está en que los congresistas tristemente pueden delinquir y luego a ellos no los juzgan los mismos jueces que nos juzgan a nosotros como ciudadanos, sino que los juzga la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cometen alguna cosa indebida, quien los juzga es una comisión del Congreso. Así que la relación entre juez y juzgado es de hacerse pasito en el caso del Congreso. Necesitamos quitar esa ese fuero especial para los congresistas, que sean juzgados como cualquier ciudadano, porque mientras ellos puedan amenazar a sus jueces con que los van a juzgar, pues van a poder seguir haciendo muchas cosas con impunidad los que son corruptos”.

También señaló que “uno de los problemas grandes es que todos los gobiernos, este tristemente también, pero los anteriores lo han hecho de la misma manera, han buscado pasar leyes a punta de darles contratos a dedo a los congresistas. Y eso se logra porque hay una opacidad presupuestal. Cuando el Gobierno nacional radica el presupuesto general de la nación, mete una cosa que son los cupos indicativos que están ocultos dentro del presupuesto. La solución a eso, en términos técnicos se llama un presupuesto programático, regionalizado y debatido con transparencia en el Congreso de la República y es lo que proponemos”. (Lea también: Exclusivo: la versión de Luis Carlos Reyes sobre 'presiones' para hacer nombramientos en la Dian)



Reforma agraria

De acuerdo con Luis Carlos Reyes, “en Colombia la tierra está distribuida de manera injusta y necesitamos un compromiso radical con la reforma agraria. De hecho, es un derecho constitucional de los campesinos colombianos y mi compromiso es que van a tener esas tierras que se les han prometido. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay puntos medios, no hay punto medio válido entre el genocidio campesino que ha venido ocurriendo en Colombia y la reforma agraria radical y el respeto a los derechos humanos del campesinado”.



Propone “un Estado emprendedor. En Colombia hemos desmantelado la capacidad del Estado para emprender grandes proyectos industriales, para estructurar grandes proyectos industriales. Esa filosofía de que el gobierno debe meterse lo menos posible en esos grandes proyectos industriales hace que no podamos, por ejemplo, tener grandes siderúrgicas, ensambladoras de vehículos, cosas que en otros países han requerido una participación del Estado para generar empleos de alta calidad”.



Asamblea Constituyente

“En este momento es absolutamente innecesaria una Asamblea Constituyente (…) Y creo que si a esto le sumamos en efecto lo de la emergencia económica, que es muy difícil tratar de justificar su constitucionalidad. Es un intento por parte del Ejecutivo de doblar las reglas a favor de una necesidad económica de momento que socaba la democracia, socaba el vivir en un país basado en reglas que todos respetamos. Es algo que va en contra de esta propuesta de juego limpio. Nosotros lo que queremos es jugarle limpio a la Constitución, jugarle limpio a la legalidad y a un orden basado en reglas que son las mismas para todos”, dijo.



El candidato, además, manifestó que sí tendría relaciones con Venezuela, propondía una nueva reforma tributaria, no volvería a subir el salario mínimo en más de 16% (aunque no lo descarta), plantearía nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, no reactivaría conversaciones con grupos ilegales, descartaría la fumigación aérea con glifosato, sí pagaría las deudas de las EPS con el sistema, legalizaría el mercado de la marihuana recreativa y reformaría el Icetex.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL