El cruce de mensajes entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

A solo cuatro meses de la primera vuelta presidencial, que se desarrollará el 31 de mayo, las candidaturas no solo se agitan por la definición de las consultas del 8 de marzo sino por los cruces de mensajes entre los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Este fin de semana hubo un agitado intercambio de mensajes entre Abelardo de la Espriella, quien estuvo de correría por Boyacá y el Valle, y Sergio Fajardo, quien continúo con su atención a medios de comunicación, con la posibilidad de participar en una tercera consulta.



De la Espriella envío un mensaje en el cual señalaba “todo el respeto y la consideración para el doctor Sergio Fajardo”, quien replicó de inmediato: “Si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad”.



El exgobernador de Antioquia mencionó que considera de que los dos extremos, “el que usted representa y el que representa Cepeda/Petro son un riesgo para Colombia. Nos llevarían a una confrontación social y a una división profunda de nuestra patria”. Señaló que es una alternativa política moderara para el país e invitó a un debate público a De la Espriella para hablar del progreso.



La réplica de De la Espriella a Fajardo

Posteriormente fue De la Espriella quien le contestó a Fajardo y le lanzó algunos dardos. Primero, reiteró el respeto a su trayectoria política y a su “constancia”. Sin embargo, manifestó que “los números, las calles y las encuestas nos dejan a Iván Cepeda y a mí como los únicos contrincantes viables. Punto”.

Publicidad

Y sobre la propuesta de debate que mencionó Fajardo, el candidato De la Espriella respondió que “es con Cepeda con quien hay que debatir”, señalando que el senador del Pacto Histórico “avaló y defendió la falsa paz de Petro, esa farsa que hoy tiene a los bandidos controlando territorios, votos y poder para perpetuar su régimen”. E insistió en un debate con Cepeda, “ven, debate, defiéndete si puedes. Colombia merece saber la verdad”.

(Le recomendamos: A la sombra del ‘hombre Marlboro’: el exnarcotraficante apoya varias campañas políticas)

Publicidad

De la Espriella señaló que si es Fajardo quien pasa a segunda vuelta, él mismo hará campaña por el exgobernador “sin dudarlo ni un segundo”. “Porque lo que está en juego es la democracia misma, y hay que atajar al candidato del mal antes de que sea tarde”, agregó De la Espriella haciendo referencia a Cepeda.

Además, el candidato a la Presidencia de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria le pidió a Fajardo que “no se equivoque otra vez” y que no busque confrontarlo “porque para pelear se necesitan dos, y yo solo reconozco al rival que hoy, según todos los estudios, las calles y las redes, es el verdadero enemigo a vencer: Iván Cepeda”.

También invitó a Fajardo a unirse a “la manada del tigre”, como se hace llamar De la Espriella en su campaña. Y anotó que la experiencia del exgobernador “vale oro”, pero le lanzó un dardo: “No se vaya a ir a ver ballenas ni a quedarse en la tibieza. Colombia necesita a sus hombres más experimentados. Póngase del lado correcto de la historia”.

NOTICIAS CARACOL