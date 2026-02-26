¿Por qué Bancolombia no deja transferir a Nequi? Así están los canales digitales hoy 26 de febrero

Esta semana ha sido especialmente compleja para los usuarios de Bancolombia. Desde fallas masivas en canales digitales hasta intermitencias prolongadas en funciones esenciales como consultas de saldo, pagos y transferencias, la operación del banco ha enfrentado un escenario de inestabilidad que ha generado preocupación entre millones de personas.

Los inconvenientes comenzaron a sentirse con más fuerza tras la jornada de mantenimiento del 21 y 22 de febrero de 2026, cuando Bancolombia anunció actualizaciones que, en teoría, solo afectarían temporalmente ciertos servicios digitales. Sin embargo, la situación se extendió más de lo previsto y derivó en fallas no programadas que impidieron ejecutar operaciones básicas durante más de 12 horas, según confirmó la entidad. Las intermitencias estuvieron relacionadas con fallas en componentes tecnológicos de IBM, detectadas después del mantenimiento, lo que afectó la estabilidad de la aplicación y otros servicios clave.



Usuarios no han podido transferir de Bancolombia a Nequi: ¿por qué?

A esta situación se sumó un nuevo episodio el 23 de febrero de 2026, cuando usuarios reportaron que llevaban más de 24 horas sin poder realizar transferencias, especialmente hacia plataformas como Nequi. La afectación incluyó también el uso de herramientas de pago inmediato como las “llaves Bre-B”, evidenciando una interrupción más profunda en la infraestructura digital.



Este 26 de febrero, usuarios en redes sociales siguen reportando que no han podido transferir de Bancolombia a Nequi y de Nequi a Bancolombia. ¿La razón? La entidad explicó que el proceso de estabilización que inició desde las 9 de la noche del pasado miércoles 25 de febrero aún no ha culminado y eso ha provocado fallas en varios de sus servicios, entre ellos, transferencias a otras entidades como Nequi. Según el banco, estos los servicios que aún funcionan:



Transferir a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia.

Retirar en cajeros electrónicos y Corresponsales.

Pagar con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto puede pagar hasta $300.000 por tarjeta. Si el monto es mayor puede usar el chip en los datáfonos.

Pagar con sus tarjetas de crédito (física o virtual).

Presidente de Bancolombia habló sobre las fallas de este 26 de febrero

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, comenzó reconociendo directamente el impacto de la situación sobre millones de usuarios: “quiero empezar ofreciendo disculpas a todos nuestros clientes”, afirmando que la entidad entiende las dificultades causadas por la caída de los servicios. También fue enfático al reconocer que “no estamos cumpliendo la promesa que les hemos hecho”, en referencia a la disponibilidad del dinero y la estabilidad operativa del banco.



En entrevista con Blu Radio, el presidente explicó que la contingencia se originó después de un traslado programado entre centros de datos: “En ese cambio hubo un problema en el data center de Bogotá”, lo que llevó a que el sistema no se estabilizara como se esperaba. Al intentar revertir la operación hacia Medellín, según detalló, “el mismo problema se replicó”, prolongando la interrupción durante domingo y lunes.

Finalmente, Mora reiteró que los equipos técnicos continúan trabajando para estabilizar el servicio tan pronto como sea posible. Cabe aclarar que Bancolombia enfatizó en que compensará a los clientes que se hayan visto afectados al momento de haber realizado alguna transferencia o presente inconsistencias en sus saldos. El banco revisará puntualmente caso por caso.

