¿Por qué erupcionó volcán de lodo en Antioquia? Explican causas y consecuencias del extraño fenómeno

Las autoridades del departamento de Antioquia permanecen en constante monitoreo tras registrarse la erupción de un diapiro en las proximidades de la planta de tratamiento del acueducto de San Juan de Urabá. El evento geológico ocurrió durante la tarde de este miércoles 25 de febrero, activando de inmediato los protocolos de emergencia.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) ha liderado el reporte de la situación. Según un comunicado oficial de la institución: "El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá reportó que esta tarde se presentó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal".



Balance de daños y medidas preventivas

Pese a la cercanía de algunas estructuras residenciales al foco de la erupción, el balance inicial es de tranquilidad en cuanto a la integridad física de los habitantes. El DAGRAN precisó lo siguiente:

"De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas. Hasta el momento solo se reporta afectación en la vía al corregimiento Siete Vueltas".Como medida de precaución, se procedió con el desalojo de las viviendas más próximas. La entidad también confirmó el despliegue de recursos técnicos y logísticos: "Seguimos en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto. Además de la visita del equipo técnico del Dagran, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia enviará personal a la zona y maquinaria amarilla para dar transitabilidad a la vía".



Reporte de la UNGRD

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ratificó que, al cierre de la jornada del miércoles, no se contabilizaban víctimas mortales ni heridos. El organismo aclaró que el suceso responde a un proceso de diapirismo, donde la presión interna impulsa lodo y gases hacia el exterior.



Respecto a los daños materiales, la UNGRD señaló una "afectación preliminar: una vía afectada por agrietamiento; un sistema de almacenamiento de agua". Se ha llevado a cabo, hasta el momento, una evacuación preventiva de 3 viviendas; una evaluación técnica del terreno y un despliegue de maquinaria amarilla, así como el monitoreo nacional constante por parte de la Unidad.

Aunque actualmente el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y los bomberos locales continúan al frente de la atención de esta emergencia geológica, entidades conocedoras en el tema han brindado ciertas aclaraciones con respecto a tal erupción, que suele ser muy distinta a las de los tradicionales volcanes de lava.



¿Cuáles fueron las causas de la erupción de volcán de lodo en Antioquia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) se refirió a la erupción de este volcán de lodo en San Juan de Urabá confirmada por la UNGRD. Al respecto, la entidad dejó claridad de que este tipo de estructuras geológicas difieren en gran medida de los volcanes magmáticos (de lava). En comparación con estos últimos, explica el SGC, "sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos".

Por su parte, la UNGRD explicó que las causas de la erupción obedecieron a una dinámica de diapirismo, es decir, aquel fenómeno geológico en el que lodo y gases, ascienden a la superficie por la presión generada, desatando los efectos que lograron documentarse y publicarse en redes sociales.

El SGC ha dado a conocer que el país tiene centenares de volcanes de lodo, ubicados principalmente entre los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe; por la misma razón, dicha autoridad ha dado a conocer que no resulta viable establecer un sistema de monitoreo en torno a estos. "En total hay más de 100 volcanes de lodo y cientos de manifestaciones adicionales de salidas de lodo por bocas que no conforman volcanes. Establecer un sistema de monitoreo para cada uno de ellos no es viable, pues, con frecuencia, surgen nuevas manifestaciones de estos fenómenos", explicó.

Las amenazas más importantes que pueden desatar este tipo de erupciones son, principalmente, "el flujo de lodos hacia zonas de cultivos y viviendas, los agrietamientos del terreno y la eventual explosividad de los gases", explica el SGC. Afortunadamente, y de acuerdo a estudios citados por la entidad, en Colombia, los volcanes de lodo "que han presentado eventos explosivos relacionados con la salida de gas metano están localizados en zonas poco pobladas", explicó el SGC desde su cuenta de X.

