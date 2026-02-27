Juan Fernando Cristo habla sobre su visión para Colombia de llegar a la Presidencia

A dos meses de la primera vuelta presidencial, para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, Juan Fernando Cristo contó en Noticias Caracol las razones por las que no ingresó a ninguna consulta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cristo explicó que inicialmente tenía la intención de participar en una consulta amplia y plural de centro-izquierda. Sin embargo, la naturaleza de la coalición Frente por la vida cambió drásticamente cuando el Consejo Nacional Electoral excluyó a un candidato clave de la izquierda, Iván Cepeda, e incluyó a otro que estaba en la "banca", Daniel Quintero.

En una de sus propuestas sobre seguridad, el candidato propuso una alianza tripartita entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela para combatir las mafias del Eln y las disidencias de las Farc en la frontera. “Tenemos que lograr que el Gobierno Norteamericano persuada al venezolano para que no les brinde más protección a esos grupos criminales y tener una cooperación conjunta para enfrentar a esos grupos que no le jalaron a la propuesta de paz del presidente Petro”, anotó.



Cristo, quien se consideró en el espectro liberal, consideró que este Gobierno avanzó en inclusión social y reformas sociales, pero no funcionó su política de paz total, siendo generoso e ingenuo con los grupos armados. “Hay que acabar esa política”, añadió.



El candidato fue indagado sobre cómo resolver las dificultades en el sistema de salud, para lo que propuso implementar, a partir del 7 de agosto, un plan de choque y emergencia para eliminar las filas y garantizar que no se suspenda ningún tratamiento médico. Cristo aseguró que es posible sacar una reforma a la salud en los primeros 100 días de gobierno mediante consensos técnicos que ya existen, como el fortalecimiento de la atención primaria y el giro directo a prestadores. Además, propone eliminar la Superintendencia de Salud, argumentando que no vigila ni controla eficazmente los recursos.



¿Qué medidas tomaría para combatir la corrupción de manera estructural?

Respecto a este tema, sostuvo que la corrupción solo se enfrentará con éxito si se reforma el sistema político y electoral. Sus propuestas incluyen eliminar el voto preferente para pasar a listas cerradas, implementar la financiación estatal de las campañas para garantizar transparencia y crear una autoridad electoral independiente y despolitizada.

Publicidad

Su propósito fundamental es la autonomía territorial. Cristo argumentó que Colombia está "gobernada al revés", con un Estado central burocrático y poderoso en Bogotá donde menos se necesita, y un Estado inexistente en regiones críticas. Su meta es fortalecer a los departamentos y municipios dándoles competencias y recursos propios (como el catastro multipropósito) para que el Estado esté presente donde el ciudadano más lo requiere.

En el diálogo con Noticias Caracol, se comprometió a liderar personalmente la implementación del Acuerdo de Paz desde el Palacio de Nariño, enfocándose en transformar la realidad de los 8 millones de colombianos que viven en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL