Metro de Bogotá rueda por viaducto con pasajeros: ¿en qué consisten las nuevas pruebas?

Este 29 de mayo el metro de Bogotá realizó nuevas pruebas con uno de los trenes del sistema de transporte en la línea 1 del metro. En esta ocasión, varios invitados, entre ellos periodistas y otras personalidades, abordaron los vagones en la estación 1, cerca del Patio Taller de Bosa, que va por encima del 91 % de construcción.

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Esta es la tercera prueba que realizan con el metro de Bogotá: en la primera, los seis vagones del tren fueron remolcados por dos vehículos multipropósito; en la segunda, el vehículo avanzó energizado, y en la tercera prueba avanza en modo manual. (Lea también: El Metro de Bogotá ya rueda solo: así se ve la primera prueba del sistema con un tren energizado)

“Las pruebas iniciales ayudan a verificar que la construcción en el viaducto está acorde con el diseño y la normatividad para que el tren pueda circular de manera segura”, indicó Mario Gil, subgerente de material rodante y equipos de sistemas del metro de Bogotá.



¿Qué sigue en las pruebas del metro de Bogotá?

“Estamos haciendo pruebas en modo manual y a finales de junio y principios de julio iniciaremos pruebas entre la estación 1 y 4, donde el tren tiene que recorrer 500 km en modo manual”, explicó el funcionario, precisando que “pasaríamos a modo prueba en conducción automática”, es decir, que “el tren de manera automática arranca y frena”.



El recorrido, que se hace de forma lenta porque las pruebas exigen un mínimo de velocidad, en esta ocasión va de la estación 1 a la 2, cerca de Las Américas, y luego regresa al Patio Taller.



No obstante, la velocidad normal cuando entre en funcionamiento será de 80 km/hora, 43 km en promedio por parada en cada estación. Sin embargo, en caso de un incidente habrá conductores en las estaciones para que lo manejen y avanzaría a 60 km/hora en modo manual, de ser necesario. Si se requiere terminar el acceso al tren, se puede manejar remotamente para que regrese.

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“Nuestro tren va a ser completamente silencioso”, recalcó el subgerente

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se mostró confiado en que en septiembre de 2028 empiece a operar de modo funcional el metro de Bogotá.

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