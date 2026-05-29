¿Cómo será la ley seca en Soacha por elecciones 2026? También anunciaron restricciones a parrilleros

Con la llegada de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, el Gobierno nacional y las autoridades locales tanto de Soacha como de Bogotá comenzaron a implementar una serie de medidas para garantizar el desarrollo de la jornada electoral en todo el país. Entre las disposiciones están la ley seca, restricciones a la propaganda política, limitaciones para el uso de celulares dentro de los puestos de votación y controles especiales de seguridad.

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Las medidas fueron adoptadas mediante el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior y estarán vigentes durante el fin de semana electoral. En ciudades como Bogotá y Soacha también se anunciaron operativos especiales para reforzar la movilidad, el control del orden público y la vigilancia durante las votaciones.



Horarios de ley seca para las elecciones presidenciales en Bogotá, Soacha y en todo el país

La ley seca comenzará a nivel nacional a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026 en todo el territorio nacional, incluyendo al municipio de Soacha. Sin embargo, la medida operará diferente en Bogotá: según informó el Distrito, la restricción en la capital comenzará a las 6:00 p. m. de este viernes 29 de mayo y finalizará a las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Durante estos dos lapsos estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y privados abiertos al público. La medida busca reducir alteraciones del orden público y facilitar el trabajo de las autoridades durante las elecciones. El decreto a nivel nacional establece que alcaldes, inspectores de la Policía y comandantes de estación serán los encargados de vigilar el cumplimiento de la restricción.



Además, las autoridades locales podrán ampliar los horarios de la medida si consideran que existen riesgos de seguridad o situaciones que puedan afectar la jornada democrática.



Soacha anunció más medidas especiales en jornada electoral

En Soacha, la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno también anunciaron medidas especiales para mantener el orden público durante las elecciones presidenciales. Además de la ley seca nacional, el municipio confirmó restricciones para caravanas políticas, concentraciones y circulación de motocicletas con parrillero.



La prohibición de caravanas y eventos públicos relacionados con actividades políticas estará vigente desde las 12:00 de la madrugada del domingo 31 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026. Según las autoridades locales, no se permitirán reuniones, marchas o actividades similares que no cuenten con autorización previa de la administración municipal.

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A esto se suma una restricción temporal para motocicletas con acompañante. Entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde del domingo 31 de mayo estará prohibida la circulación de motos con parrillero hombre en Soacha. "Con el fin de preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la tranquilidad durante la jornada electoral, se restringe de manera temporal la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero hombre) en la ciudad", se lee en las indicaciones de la jornada de la Alcaldía de Soacha.



Habrá cierre de fronteras y controles especiales

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno será el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales autorizados en las fronteras del país. La restricción iniciará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y finalizará a las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio. Según el Ejecutivo, el objetivo es fortalecer los controles migratorios y evitar posibles afectaciones al proceso electoral.

Durante el día de las elecciones también estarán prohibidas varias actividades relacionadas con propaganda política. No se permitirá la difusión de publicidad electoral en radio, televisión o prensa, ni tampoco la circulación de propaganda móvil o sonora. Además, no podrán publicarse encuestas, sondeos o proyecciones electorales mientras se desarrollan las votaciones.

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Sin embargo, los ciudadanos sí podrán ingresar al puesto de votación con una ayuda de memoria pequeña para recordar el número o partido político de su preferencia. Esa guía no podrá superar los 10 centímetros de largo por 5,5 centímetros de ancho.



Uso de celulares estará limitado en puestos de votación

Otra de las restricciones que regirá durante las elecciones será el uso de dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación. Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde no estará permitido utilizar teléfonos celulares, cámaras fotográficas o equipos de grabación de video en el interior de los puestos electorales. La única excepción para los votantes será el uso del celular para presentar la cédula digital ante los jurados de votación.

Los periodistas acreditados, funcionarios del Ministerio Público y autoridades encargadas del control electoral sí podrán utilizar dispositivos electrónicos durante la jornada. En el caso de testigos electorales y observadores acreditados, el uso libre de celulares y equipos tecnológicos solo estará permitido después de las 4:00 de la tarde, cuando comiencen los escrutinios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co