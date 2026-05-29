Ley seca en elecciones 2026: a estas sanciones se expone quien no cumpla la medida

Este domingo 31 de mayo de 2026 se realizan elecciones en Colombia. Como ocurre en cada jornada, entra en vigencia la ley seca, una medida que limita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante un periodo definido por el Gobierno nacional. La decisión busca mantener el orden, reducir conflictos y facilitar el trabajo de autoridades como la Policía y la Registraduría. Esta restricción se establece mediante normas como el Decreto 188 y otras disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia.



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La ley seca aplica en todo el país desde las 6 de la tarde del sábado 30 de mayo y se mantiene hasta las 12 del mediodía del lunes 1 de junio. Durante ese tiempo, queda prohibida la venta, distribución y consumo de licor en espacios abiertos al público, así como en establecimientos comerciales.



Qué dice la ley en Colombia sobre la ley seca

El Decreto 188 fija las condiciones para la aplicación de la ley seca en procesos electorales. Esta norma se apoya en la Ley 1801 de 2016, que regula comportamientos que afectan la convivencia. La intención es evitar alteraciones del orden público que puedan interferir con el desarrollo de las votaciones.

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La restricción incluye bares, discotecas, tiendas, supermercados y cualquier punto de venta de bebidas alcohólicas. También cubre el consumo en la vía pública. Las autoridades locales pueden reforzar las medidas con controles adicionales. Las excepciones son limitadas. En algunos casos se permite el consumo dentro de hoteles para huéspedes, pero esto depende de decisiones locales y de las condiciones del decreto.

Una persona que consuma bebidas alcohólicas durante la ley seca se expone a sanciones económicas. En 2026, este valor puede ir desde $233.454 y hasta $1.867.632. El valor de la misma dependerá de la gravedad de la infracción. En el caso de Bogotá, según el Decreto 067 de 2026 Alcaldía Mayor de Bogotá, la multa puede ser de hasta dos salarios mínimos legales mensuales. Además de la multa, la autoridad puede ordenar el retiro del lugar o el cierre de la actividad que genere la infracción. En casos repetidos, las medidas pueden incluir otras acciones correctivas. El objetivo no es solo la sanción económica, sino prevenir situaciones que afecten la jornada electoral.



¿Qué se elegirá en las elecciones de este domingo, 31 de mayo?

Las elecciones de este domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia se desarrollarán bajo la organización de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la supervisión del Consejo Nacional Electoral. La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. Durante ese horario, los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán acercarse a los puestos de votación asignados para ejercer su derecho al voto.



Para participar, cada persona debe presentar su documento de identidad original. En el puesto, los jurados de votación verificarán la información, entregarán el tarjetón correspondiente y explicarán el proceso. El votante se dirigirá a un cubículo, marcará su opción y depositará el voto en la urna asignada. Luego recibirá un certificado electoral. La jornada contará con la presencia de jurados de votación, testigos de partidos y delegados de organismos de control. Estas figuras cumplen funciones para asegurar el cumplimiento de las normas durante el proceso. La Fuerza Pública estará encargada de la seguridad en los puntos de votación y en sus alrededores.



Al cierre de la votación, iniciará el conteo de votos en cada mesa. Este proceso se conoce como escrutinio de mesa y es realizado por los jurados. Los resultados se consignan en actas que son enviadas para su consolidación. La Registraduría publicará resultados preliminares el mismo día.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL