Miguel Uribe Londoño dice que volverá "a la arena política": se refirió al Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, quien fue precandidato presidencial del partido Centro Democrático, informó este viernes que volverá “a la arena política” y se especula que retornaría a la contienda electoral para llegar a la Presidencia.



El papá de Miguel Uribe Turbay publicó un comunicado en el que, además, señaló que su regreso a la política no será en el CD. Para Uribe, el homicidio de su hijo "no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar".



Miguel Uribe Londoño dice que no estará en el Centro Democrático

Agregó Uribe Londoño que, al salir del partido de derecha, "le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Finalmente, Miguel Uribe Londoño señaló que "este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombianos. Juntos volveremos a encender la llama de sus ideas, acompañados de aquellas personas voluntarias que sí han llorado y lamentado su muerte. Lo hago pensando en Colombia y seguiré mi camino de unidad para que “Miguel sea eterno”.

En cuanto a si Uribe Londoño se presentará de nuevo a la contienda política para la Presidencia, Noticias Caracol conoció que el próximo miércoles 28 de enero, justo el día cuando su hijo Miguel Uribe Turbay cumplía 40 años, el político presentaría oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales 2026.



¿Por qué salió Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático?

El expresidente Álvaro Uribe publicó un video a través de sus redes sociales el pasado 2 de diciembre, después de que en su partido se decidiera expulsar de la competencia por ser candidato para la Presidencia a Miguel Uribe Londoño. Álvaro Uribe indicó en su momento que desde el CD se estaba buscando un candidato de centro derecha y “contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo. En el mismo llamado a esa especie de coalición, Uribe dejó en claro que por el lado del Centro Democrático, los aspirantes serían María Fernanda Cabal, Paloma Valencia (quien terminó siendo elegida por el CD) y Paola Olguín.



El día que fue expulsado de la precandidatura, Uribe Londoño señaló que “Sorprende que se haya anunciado mi supuesta renuncia sin haberme consultado jamás. Ni el director del partido ni ninguna autoridad me preguntó si era cierto. No respondieron a mis llamadas. No escucharon mis argumentos”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias