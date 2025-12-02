En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Miguel Uribe Londoño renunció al Centro Democrático y a su precandidatura presidencial

Miguel Uribe Londoño renunció al Centro Democrático y a su precandidatura presidencial

El político, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, lanzó duras acusaciones al partido del expresidente Álvaro Uribe tras ser excluido de la selección del candidato presidencial de esa colectividad.

Por: EFE
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Miguel Uribe Londoño.
Miguel Uribe Londoño.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad