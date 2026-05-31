MOE informa que activaron artefacto explosivo en Caquetá: balance de jornada de elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó un primer balance de la jornada de elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo. Durante las primeras horas del día, el organismo electoral registró dos eventos de alteración al orden público: enfrentamientos entre grupos ilegales en el municipio del Tarra (Norte de Santander) y la activación de un artefacto explosivo en el municipio de El Paujil (Caquetá).

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"La MOE hace un llamado a la fuerza pública para reforzar las condiciones de seguridad de estas zonas. Lo anterior con el objetivo de garantizar que el proceso no se altere y no se afecte el normal desarrollo de la jornada de votación, el proceso de escrutinio de mesa y el respectivo traslado del material electoral al cierre de la jornada", aseguró Alejandra Barrios, directora del organismo, quien reiteró que el primer balance recoge lo reportado por el 80% de las personas observadoras electorales desplegadas.



Además, Barrios reiteró que a través de la página www. pilasconelvoto.com y del WhatsApp 315 2661969 se reciben reportes de la ciudadanía sobre posibles anomalías, irregularidades y delitos electorales. "La MOE recuerda que en Colombia los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho al voto libre y secreto. Por lo tanto, nadie puede obligar o coaccionar a otra persona para que revele su sentido del voto. Esta medida es fundamental para garantizar la libertad del elector, sobre todo para blindar el proceso democrático frente a presiones, manipulación u ofrecimiento de bienes, servicios o dinero a cambio del voto", aseguró.



Cabe resaltar que, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay 41'421.973 ciudadanos habilitados para votar, incluidos los residentes en el exterior. A lo largo y ancho del país fueron instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

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Según el primer balance del PMU en el cual hicieron presencia varios organismos y funcionarios —como El ministro del Interior, el ministro de la Defensa, La Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral— se han registrado un total de 446 denuncias. De estas, 402 se han originado en territorio colombiano, mientras que 41 provienen del exterior, específicamente de países como el Reino Unido, Estados Unidos y España. Entre las irregularidades más reportadas por los ciudadanos destacan el constreñimiento al sufragante y la intervención en política por parte de servidores públicos.

LAURA VALENTINA MERCADO

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