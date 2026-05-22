¿Paloma Valencia ha ofrecido puestos a cambio de apoyos políticos? Juan Daniel Oviedo respondió

Juan Daniel Oviedo, en el debate de fórmulas vicepresidenciales de Noticias Caracol, respondió este viernes si desde la campaña de la candidata Paloma Valencia se han ofrecido puestos a cambio de apoyos. También, habló de sus propuestas para combatir la corrupción y la politiquería, teniendo en cuenta que a las aspirante del Centro Democrático se le ha cuestionado por recibir el respaldo de partidos tradicionales.

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(Lea también: Debate fórmulas vicepresidenciales: ¿habrá alianza tras "café" entre Paloma Valencia y Fajardo?).

En el debate, al cual también asistieron Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo y Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, se mencionó que, según la más reciente encuesta de Invamer Colombia Opina, el 66,7% de los encuestados no confía en los partidos políticos, y que el 27,9% dice que las cualidades del próximo presidente deben ser honestidad y lucha contra la corrupción. (Más detalles de la encuesta aquí).



"Con total contundencia les podemos decir a todas las personas que nos están viendo en este momento que aquí no ha habido repartición de puestos ni intereses políticos. Aquí estamos reconociendo que dividiendo las cuentas no nos dan, ni para gobernar ni para ganar una elección. Por eso, hemos decidido sumar. Sumar con transparencia y sobre todo reconociendo la realidad de este país, que también la tienen los partidos políticos tradicionales", aseguró.



Sobre la corrupción y la politiquería, mencionó: "Esta campaña de Paloma y Oviedo recibe partidos, pero no bandidos. Esto es una campaña que quiere luchar contra la corrupción con manos limpias y, sobre todo, no haciendo politiquería con la corrupción, sino previniéndola, utilizando la inteligencia artificial, utilizando la gerencia del Estado para que la interoperabilidad de sistemas de información nos permita conocer de primera mano alertas que tengan las contrataciones del Estado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel territorial".

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Por otro lado, Bonilla y Huerta también mencionaron sus propuestas sobre la lucha contra la corrupción. La fórmula de Sergio Fajardo indicó que "gobernar significa hacerlo con decencia, con transparencia, poniendo siempre al ciudadano, a la ciudadana en el centro de la agenda. (...) no aceptamos corruptos. Eso no quiere decir, ojo, que no hablemos con políticos, y no siempre los políticos son corruptos, pero no aceptamos personas que utilicen la violencia, la corrupción, como sus armas para llegar al poder".

Por su parte, la fórmula vicepresidencial de Claudia López dijo: "Hemos sido claros, la nueva historia tiene una visión de diálogo con todos los sectores del país, pero hay una línea roja y es no dialogamos y no recibimos a nadie que sea corrupto. Claudia López fue la persona que se echó al hombro la consulta anticorrupción. Ella puso en riesgo su vida cuando fue investigadora y cuando fue congresista denunciando la corrupción, y por eso estamos proponiendo una fiscalía antimafia y anticorrupción".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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